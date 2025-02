Netflix-Star Justine Lupe gibt Vater ihres Kindes das Jawort

Justine Lupe (35), bekannt aus der Netflix-Serie "Nobody Wants This", hat ihrem Partner Tyson Mason das Jawort gegeben. Laut den Berichten von People fand die Hochzeit am Dienstag, den 18. Februar, im Standesamt von Beverly Hills statt – begleitet wurden die beiden von ihrer gemeinsamen Tochter Ellis und dem Familienhund, der passend zu dem besonderen Anlass im Mini-Smoking gekleidet war. Die Schauspielerin trug ein langes Ivory-Satinkleid, während Tyson sich zur Feier des Tages in einen klassischen schwarzen Anzug schmiss. Die kleine Ellis, die im August ein Jahr alt wird, bezauberte in einem weißen Rüschenkleid.

Wie lange sich Justine und Tyson bereits kennen, ist nicht offiziell bekannt, doch erste gemeinsame Instagram-Fotos postete die Schauspielerin im August 2023. Spätestens im Januar 2024 sorgte das Paar für Aufsehen, als sie zusammen bei der HBO-Post-Emmy-Party erschienen. Justine gab damals augenzwinkernd auf Instagram zu, dass Tyson sie nur begleitet habe, weil sie ihm "kein Tanzen" versprach. Während der Produktion von "Nobody Wants This" war der Schauspielerin dabei eine besondere Herausforderung vergönnt: Sie war während der Dreharbeiten mehr als fünf Monate schwanger und verriet später, wie sie ihre Schwangerschaft zunächst vor dem Team geheim hielt, bis ihr Gucci-Rock mitten in einer Szene unerwartet riss.

Justine besuchte die Juilliard School in New York und ist eine ausgebildete Schauspielerin. Seit 2011 steht sie regelmäßig für Serien- oder Filmproduktionen vor der Kamera. Für ihre Leistung in der US-amerikanischen Thrillerserie Mr. Mercedes erhielt sie eine Nominierung für den Satellite Award als beste Nebendarstellerin. Seit 2024 spielt sie in der beliebten Netflix-Serie "Nobody Wants This" die Rolle der Morgan.

Getty Images Justine Lupe im Februar 2025

Getty Images Tyson Mason und Schauspielerin Justine Lupe

