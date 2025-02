Shakira setzt nach Krankenhausaufenthalt Konzert-Tour fort

Es gibt gute Neuigkeiten für alle Shakira (48)-Fans: Nachdem die Sängerin vergangenen Sonntag ihren Auftritt in Peru wegen eines gesundheitlichen Problems verschieben musste, geht ihre Tour nun weiter! Bereits gestern konnte der "Hips Don't Lie"-Star das Krankenhaus in Lima verlassen, in dem er stationär behandelt worden war. Offenbar machte sich Shakira von dort aus direkt auf den Weg ins Stadion: Schon wenige Stunden später füllte sich ihre Instagram-Story mit Videos von vielen begeisterten Fans, die Ausschnitte des Konzerts teilten. Darauf rockt die Künstlerin die Bühne – von den Beschwerden, unter denen sie einen Tag zuvor noch gelitten hatte, lässt sich der Profi nichts anmerken.

Als sie sich am Sonntag via Social Media bei ihrer Community meldete, bangten Tausende nicht nur um ihre Tour, sondern machten sich auch große Sorgen um die Gesundheit des Ausnahmetalents. "Es tut mir leid, euch allen mitteilen zu müssen, dass ich letzte Nacht wegen eines Unterleibsproblems in die Notaufnahme musste und derzeit im Krankenhaus liege", teilte Shakira die beunruhigende Nachricht. Ein Foto, das unter anderem Daily Mail vorliegt, zeigt die 48-Jährige Shakira unmittelbar nach ihrem Krankenhausaufenthalt. Im schwarzen Jogginganzug und mit einer großen Sonnenbrille lächelte die gebürtige Kolumbianerin den Fotografen zu und winkte fröhlich ein paar Fans. Den Popstar wieder so wohlauf zu sehen, wird nicht nur die Fans in Peru, sondern auch alle anderen, die schon seit Monaten auf ihre Welttournee hinfiebern, sehr freuen. Bereits in zwei Tagen steht ein Auftritt in Shakiras Heimatland an. Es folgen weitere Termine in Südamerika, Mexiko, Kanada und den USA.

Auch für Shakira ist diese Tournee etwas ganz Besonderes. 2022 trennte sie sich von ihrem Ehemann und Fußballstar Gerard Piqué (38). Elf Jahre waren die beiden ein Paar gewesen und hatten zwei gemeinsame Söhne bekommen – Milan (12) und Sasha (10). Während dieser Beziehung hatte die Blondine eine berufliche Pause eingelegt – nach dem Liebes-Aus fand sie aber wieder zur Musik zurück. "Für viele Monate nach der Trennung war ich still, aber das Schreiben hat mir dabei geholfen zu trauern und zu heilen", erklärte die Südamerikanerin im Interview mit GQ Spain.

Getty Images Shakira bei ihrer Welttournee 2025 in Rio de Janeiro

ActionPress Gerard Piqué und Shakira im Mai 2014

