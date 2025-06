Frust wächst: Shakira sagt zum sechsten Mal ihr Konzert ab

Shakira (48) hat ihre Fans erneut enttäuschen müssen: Zum sechsten Mal musste sie ein Konzert ihrer laufenden Tour absagen. Die Künstlerin, bekannt für Hits wie "Hips Don't Lie", wollte am vergangenen Samstag im Nationals Park in Washington, D.C. auftreten. Die genauen Gründe für die Absage wurden nicht kommuniziert. Für die Fans, die sich auf das Konzert gefreut hatten, bleibt abzuwarten, ob es einen Ersatztermin geben wird.

Doch nicht nur in Washington, D.C. gab es Enttäuschungen. Bereits vorher musste die Sängerin Auftritte in Peru, Kolumbien, Chile und Santo Domingo absagen. Die Gründe reichten von technischen Schwierigkeiten bis hin zu einem beschädigten Bühnenaufbau. Ihre Tour nahm zu Beginn einen ernsten Schlag, als Shakira im Februar in Lima, Peru, mit Unterleibsschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert wurde und ein Konzert nicht durchführen konnte. Seitdem scheint sich das Pech an ihre Tour geheftet zu haben, auch wenn Gründe wie technisches Versagen außerhalb ihrer Kontrolle liegen.

Die Fans sind zunehmend frustriert von den Ausfällen. Neben den Absagen gab es auch in Mexiko-Stadt Ärger, als ein Konzert mit zwei Stunden Verspätung begann. Auf Social-Media-Kanälen machen Leser ihrem Ärger Luft, bezeichnen die Situation als "respektlos" und fordern ihr Geld zurück. Shakira, zweifache Mutter und eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt, bleibt bisher stumm zu den jüngsten Entwicklungen. Es bleibt zu hoffen, dass künftige Konzerte wieder zur Zufriedenheit aller stattfinden.

Getty Images Shakira, September 2023

Getty Images Shakira, Sängerin

