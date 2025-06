Emotional auf der Bühne: Shakiras Söhne sind für sie Antrieb

Shakira (48) begeistert derzeit mit ihrer Tournee "Las Mujeres Ya No Lloran", die sich über Nord- und Südamerika erstreckt. Bei ihren 64 ausverkauften Shows performt die kolumbianische Sängerin und zweifache Mutter vor über zwei Millionen Fans. Während einer emotionalen Darbietung ihres Songs "Acróstico" – einer Ballade, die sie ihren beiden Söhnen Sasha und Milan gewidmet hat, wurden die Jungen laut BBC per Videoleinwand eingeblendet. "Mein Herz schmilzt jedes Mal, wenn ich sie auf dem Bildschirm sehe und ihre kleinen Stimmen höre. Sie sind einfach alles für mich", erklärte die Musikerin emotional auf der Bühne ihrer Show in Miami.

Shakira betonte weiter, wie sehr ihre Kinder sie antreiben und ihr Halt geben: "Sie sind mein Motor und der Grund, warum ich lebe." Die Sängerin durchlebte zuletzt turbulente Jahre. Nach der elfjährigen Beziehung mit dem ehemaligen Fußballstar Gerard Piqué (38) trennte sich das Paar 2022, was Shakira nicht nur privat, sondern auch musikalisch beeinflusste. Ihre Songs der letzten Zeit, darunter auch die Zusammenarbeit "BZRP Music Sessions #53", spiegeln diesen Umbruch wider. Doch anstatt zu verzweifeln, nutzte sie die Krise als Antrieb. "Ein Sturz ist nicht das Ende, sondern der Anfang einer noch besseren Reise", machte die Künstlerin ihren Fans auf der Bühne Mut.

Mit ihrer Ehrlichkeit und atemberaubenden Performance begeisterte Shakira auf dem Konzert in Miami ihre Fans. Doch ihre "Las Mujeres Ya No Lloran"-Tournee läuft nicht ganz ohne Turbulenzen. Bereits in den Wochen zuvor hatte es rund um die Tour der Sängerin immer wieder Enttäuschungen gegeben. Insgesamt musste sie sechs Konzerte absagen – darunter Shows in Washington, D.C., Peru, Kolumbien, Chile und Santo Domingo. In Lima musste die Musikerin wegen starker Unterleibsschmerzen sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden, weshalb ein Auftritt ausfiel. Mal waren technische Pannen, mal ein beschädigter Bühnenaufbau der Grund, doch auch gesundheitliche Probleme machten der Künstlerin zu schaffen.

Getty Images Shakira, Musikerin

Getty Images Shakira bei ihrer Tour 2025 in Medellin

Getty Images Shakira im Mai 2025