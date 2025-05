Unverhoffter Sturz während Auftritt: Shakira bleibt gelassen

Während ihres Konzerts in Montreal letzte Woche sorgte Shakira (48) für einen unerwarteten Moment auf der Bühne. Die Sängerin, die anlässlich ihrer "Las Mujeres Ya No Lloran"-Tour auftrat, performte gerade ihren Hit "Whenever, Wherever", als sie plötzlich laut Daily Mail das Gleichgewicht verlor und stürzte. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag im Bell Centre und wurde von einem Fan auf Video festgehalten, das anschließend als Story auf Instagram geteilt wurde. Die 48-Jährige schaffte es jedoch, den Sturz abzufedern und setzte ihre Show mit einer beeindruckenden Professionalität fort. Später nahm die Musikerin die Situation mit Humor und teilte die Szene mit einem scherzhaften Kommentar in ihren Instagram-Stories: "Weil niemand vor Stürzen sicher ist!"

Glücklicherweise blieb Shakira unverletzt und schloss die energiegeladene Performance ohne weitere Probleme ab. Zuletzt geriet die Künstlerin, die für Songs wie "Hips Don’t Lie" und "Waka Waka" bekannt ist, häufiger in die Schlagzeilen – unter anderem durch die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Las Mujeres Ya No Lloran" sowie durch private Turbulenzen nach der Trennung von ihrem langjährigen Partner, dem ehemaligen Fußballspieler Gerard Piqué (38). Nach dem Ende ihrer Beziehung im Juni 2022 widmete sie sich verstärkt ihrer Musikkarriere.

Shakira versteht es offensichtlich, Herausforderungen in kreative Energie zu verwandeln – das zeigte sie auch bei ihrem jüngsten Bühnenvorfall. Die Künstlerin, die gemeinsam mit ihrem Ex-Mann die beiden Söhne Milan und Sasha hat, hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr die Balance zwischen ihrem privaten und beruflichen Leben ist. So stellte sie ihre Karriere zeitweise zurück, um Gerard Piqué bei dessen Fußballlaufbahn zu unterstützen. Nach der Trennung liegt ihr Fokus nun wieder ganz auf ihrer Musik. Ein kleiner Patzer auf der Bühne konnte sie dabei ebenso wenig stoppen wie gesundheitliche Probleme: Wegen Unterleibsbeschwerden musste sie das für den 16. Februar geplante Konzert im peruanischen Nationalstadion absagen, nachdem sie am Vortag ein Krankenhaus aufgesucht hatte. Viel Glück hat Shakira auf ihrer Tour derzeit nicht – doch sie lässt sich definitiv nicht aufhalten.

Getty Images Shakira beim Auftakt ihrer Welttournee in Rio de Janeiro, Februar 2025

Getty Images Shakira bei ihrer Welttournee 2025 in Rio de Janeiro

