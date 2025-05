Shakiras Song "Hips Don’t Lie" wäre fast nicht erschienen

Shakira (48) hat kürzlich ein bemerkenswertes Jubiläum gefeiert: Ihr weltbekannter Hit "Hips Don't Lie" wurde 20 Jahre alt. Was kaum jemand wusste: Der Song wäre beinahe gar nicht veröffentlicht worden! Das verriet die kolumbianische Sängerin am Donnerstag in der US-Show "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (50)". Obwohl ihr Album "Oral Fixation, Vol. 2" bereits 2005 in den Handel gebracht worden war, wollte Shakira das in Zusammenarbeit mit Wyclef Jean (55) entstandene Stück unbedingt noch darauf haben. Sie setzte bei Epic Records alles auf eine Karte – und überredete Labelchef Donny Ienner, die schon ausgelieferten Alben zurückzuholen, um diese nachträglich mit "Hips Don't Lie" auszustatten. Diese riskante Entscheidung zahlte sich aus: Nach der Veröffentlichung im Februar 2006 wurde der Song ein globaler Megahit und erreichte Top-Platzierungen in unzähligen Ländern.

Doch die Entstehungsgeschichte des Songs liest sich mindestens so spannend wie sein Erfolg. Shakira berichtete Jimmy von einem merkwürdigen Traum über Wyclef, der direkt vor einem Anruf ihres Managers stattgefunden hatte – mit der Nachricht, dass Wyclef tatsächlich gerade ein gemeinsames Projekt plane. Das Schicksal schien seine Finger im Spiel zu haben. Dass "Hips Don't Lie" sogar die Chartspitze der Billboard Hot 100 stürmte, war keineswegs selbstverständlich. Viele US-Radiosender lehnten den Song wegen "zu lateinamerikanischem Klang" anfangs ab, wie Shakira in einem früheren Interview mit People erklärte. Trotzdem schaffte es das Lied, Musikgeschichte zu schreiben, und wurde als "Soundtrack ihres Lebens" von Fans auf der ganzen Welt gefeiert.

Auch heute hat Shakira allen Grund zum Feiern. Die Mutter von zwei Kindern tourt derzeit mit ihrer rekordverdächtigen "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" um die Welt. Gerade erst begeisterte sie das Publikum bei der Met Gala in New York, bei der sie in einer prachtvollen Robe mit langer Schleppe erschien – die zum Leidwesen der Sängerin ständig von anderen Gästen betreten wurde. Doch Shakira nahm es gelassen: "Ich habe das Stück meines Kleides einfach dagelassen, es muss irgendwo im Metropolitan liegen", verriet sie humorvoll gegenüber Jimmy. Wenn sie auf der Bühne steht und Zehntausende Menschen zu ihren Welthits tanzen sieht, sei es für sie jedes Mal wie eine riesige Party voller Emotionen. Lustige Anekdote am Rande: Seit ihrem größten Hit wird Shakira von vielen Fans nicht einfach einmal, sondern gleich zweimal beim Namen gerufen – inspiriert vom legendären "Shakira, Shakira" im Songtext.

Getty Images Shakira, Sängerin

Getty Images Shakira im Mai 2022

