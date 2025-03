Gewinner von Shakiras Lamborghini verkauft das Auto wieder

Michael Mejía, der im Dezember den maßgeschneiderten Lamborghini Urus von Sängerin Shakira (48) bei einer Online-Verlosung gewann, möchte das exklusive Fahrzeug jetzt wieder verkaufen. Obwohl der glückliche Gewinner den Wagen erst kürzlich in Empfang nahm, erklärte er jetzt in der Sendung "El Gordo y La Flaca", dass die Unterhaltskosten für das Luxusauto schwindelerregend hoch seien und er sich deshalb schon wieder von dem prestigeträchtigen Fahrzeug trennen müsse. Ende letzten Jahres hatte die Musikerin ihre Fans im Rahmen des Gewinnspiels dazu aufgefordert, ein Tanzvideo zu ihrem Song "Soltera" mit dem Hashtag #ElCarroDeShakira auf Instagram oder TikTok hochzuladen. Michaels Performance überzeugte Shakira offenbar auf ganzer Linie, sodass er den Contest letztendlich für sich entscheiden konnte.

Shakira hatte in weiser Voraussicht nicht nur das attraktive Auto verlost, sondern dem Gewinner auch rund 86.000 Euro für die Unterhaltskosten überreicht. Wie Michael jetzt erklärte, hätte dieser Betrag aber kaum ausgereicht, um die Ausgaben zu decken. Bereits die Übertragung des Fahrzeugs, rechtliche Angelegenheiten und eine sechsmonatige Versicherung hätten einen großen Teil des Betrags verschlungen, während am Jahresende noch weitere Steuern von etwa 90.000 Euro fällig werden würden. Hinzu komme, dass die monatliche Versicherung knapp 2.000 Euro koste und der Wagen etwa alle zwei Tage für rund 70 Euro betankt werden müsse. Bisher habe er Angebote von bis zu 770.000 Euro für den Luxusflitzer erhalten, doch Michael deutete an, dass er darauf spekuliere, sogar noch höhere Einnahmen damit zu erzielen.

Die Idee für die Verlosung hatte Shakira nach der Veröffentlichung ihres Songs "Soltera" – als Dankeschön für die Unterstützung ihrer Fans in einer emotional schwierigen Zeit. Neben ihrem Statement, dass sie mit dem Wettbewerb die enge Verbindung zu ihren Fans feiern wollte, trug die Aktion eine persönliche Note: Der violette Lamborghini war ursprünglich ein Geschenk, das die Künstlerin sich selbst zum Beginn ihres Lebens als Single gegönnt hatte, nachdem die lange Beziehung mit Gerard Piqué (38) in die Brüche gegangen war. Als bekannt wurde, dass Shakira genau dieses Auto verschenken würde, sorgte die Geste weltweit für Begeisterung unter ihren Anhängern.

Getty Images Shakira auf dem Coachella-Festival 2024

Getty Images Gerard Piqué, Fußballer und Shakira, Sängerin

