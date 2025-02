Nach Absage: Shakira muss nächstes Konzert verschieben

Shakira (48) hat erneut ein Konzert ihrer Las Mujeres Ya No Lloran Tour absagen müssen. Nachdem die Sängerin am 16. Februar eine Show in Lima, Peru, wegen gesundheitlicher Probleme kurzfristig gestrichen hatte, betrifft die Verschiebung diesmal ihren Auftritt am Montag, dem 24. Februar, in Medellín, Kolumbien. Grund dafür sind allerdings nicht Gesundheitsprobleme, sondern Sicherheitsbedenken: Das Dach des Estadio Atanasio Girardot, in dem Shakiras Auftritt hätte stattfinden sollen, war beschädigt worden. Die zweifache Grammy-Gewinnerin wandte sich in einem emotionalen Statement auf X an ihre Fans: "Bitte entschuldigt die Unannehmlichkeiten, insbesondere für diejenigen, die bereits gereist sind. Es liegt nicht in meiner Hand und in der meines Produktionsteams, aber ich bin mir sicher, dass wir bald einen neuen Termin finden werden, um gemeinsam zu feiern."

Die Konzertveranstalter berichteten, dass die Verzögerung notwendig sei, um die Sicherheit der Künstlerin, ihrer Crew und vor allem der Zuschauer zu gewährleisten. Shakira selbst hatte ursprünglich geplant, mit ihren beiden Söhnen Milan und Sasha in Medellín aufzutreten, und bedankte sich bei ihren Fans für ihren unerschütterlichen Rückhalt. Sie schrieb weiter: "Meine Söhne haben sich darauf gefreut, Medellín zu besuchen, und ich habe mich auch darauf gefreut, euch kennenzulernen und mit euch alle Überraschungen zu teilen, die ich für euch vorbereitet hatte." Zuletzt hatte sie in Lima eine ähnliche Enttäuschung hinnehmen müssen, als sie wegen schwerer Magenschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Dank medizinischer Behandlung konnte sie dort jedoch mit nur einem Tag Verzögerung auf die Bühne zurückkehren. Weitere geplante Termine ihrer Tour sollen in der zweiten Jahreshälfte nachgeholt werden.

Shakira hat gerade ihr zwölftes Studioalbum veröffentlicht und ist damit ziemlich erfolgreich. Mit Songs wie "Las Mujeres Ya No Lloran", die Frauen bestärken sollen, beeindruckte sie unter anderem bei der Grammy-Verleihung Anfang des Monats. Ihre Liebe zu Kolumbien zeigt sich nicht nur in ihrer Musik, sondern auch in persönlichen Auftritten: So nahm sie gemeinsam mit ihren Söhnen am Karneval von Barranquilla teil.

Getty Images Shakira, Sängerin

Getty Images Shakira bei ihrer Welttournee 2025 in Rio de Janeiro

