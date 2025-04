Fans sind sauer: Shakira sagt zum fünften Mal ihr Konzert ab

Popstar Shakira (48) sorgt erneut für Schlagzeilen: Bereits zum fünften Mal musste die kolumbianische Sängerin ein Konzert ihrer aktuellen Tour absagen, wie der Kurier berichtet. Ihr geplanter Auftritt am 2. April in Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik, wurde aufgrund "betrieblicher Probleme" gestrichen, wie die Veranstalter bekannt gaben. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit, ein Ersatztermin im September sei in Planung. Bisher äußerte sich die "Hips Don't Lie"-Sängerin selbst nicht zu der erneuten Absage, was bei ihren Fans zunehmend für Unmut sorgt. In den sozialen Medien wird von "Respektlosigkeit" gesprochen.

Die Konzertreihe, bei der Shakira ihr neues Album "Las Mujeres Ya No Lloran" (zu Deutsch: "Die Frauen weinen nicht mehr") promotet, steht unter keinem guten Stern. Bereits zuvor fielen Auftritte in Lima, Medellín, Santiago de Chile und weiteren Städten aus. Unterschiedliche Gründe, von gesundheitlichen Problemen über Sicherheitsbedenken bis hin zu technischen Schwierigkeiten, wurden genannt. So führte zuletzt in Santiago de Chile ein unebener Untergrund, auf dem die Bühne aufgebaut werden sollte, zu gleich zwei abgesagten Konzerten. Shakira zeigte sich darüber wenig erfreut und kritisierte die Produktionsfirma für deren Versäumnisse.

Neben den Herausforderungen ihrer Tour scheint Shakira auch privat schwierige Zeiten zu durchleben. Die Trennung von Fußballstar Gerard Piqué (38) im Jahr 2022 scheint noch immer nachzuwirken. In einem Interview mit dem mexikanischen TV-Sender N+ sagte die zweifache Mutter kürzlich: "Ich habe gelernt, dass man auch mit Schmerzen glücklich sein kann." Das Ex-Paar, das zwei gemeinsame Söhne hat, trennte sich nach zwölf Jahren Beziehung und lieferte sich vor der Öffentlichkeit einen erbitterten Rosenkrieg. Trotz allem widmet sich Shakira weiterhin ihrer Karriere und der viel beachteten Tour, die jedoch von Rückschlägen überschattet wird.

Getty Images Shakira bei ihrer Welttournee 2025 in Rio de Janeiro

Getty Images Sängerin Shakira, Met Gala 2024

