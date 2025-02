Konzert abgesagt: Shakira liegt mit Bauchschmerzen in Klinik

Shakiras (48) Fans müssen nun ganz stark sein: Die Sängerin musste kurzfristig ihr Konzert in Peru absagen. Wegen Bauchschmerzen kann die Musikerin heute nicht auf der Bühne performen, wie sie auf Instagram bekannt gibt: "Es tut mir leid, euch allen mitteilen zu müssen, dass ich letzte Nacht wegen eines Unterleibsproblems in die Notaufnahme musste und derzeit im Krankenhaus liege. Die Ärzte, unter deren Obhut ich derzeit stehe, haben mir mitgeteilt, dass ich nicht in der Lage bin, an diesem Abend aufzutreten."

Über die Absage ihrer Show sei Shakira mehr als traurig, doch das ausgefallene Konzert soll nachgeholt werden. Sie hoffe, morgen wieder entlassen zu werden, um am Montag gesund auftreten zu können. "Mein Team und die Veranstalter arbeiten bereits an einem neuen Termin, den ich euch mitteilen werde", versichert sie ihren Fans. Welche Beschwerden Shakira genau hat, behält sie vorerst für sich.

Für Shakira ist diese Tour ein bedeutsames Kapitel, da es ihre erste Welttournee seit mehreren Jahren ist. Nach ihrer Trennung vom Fußballstar Gerard Piqué (38) im Jahr 2022 hatte die Musikerin eine berufliche Pause hinter sich, die sie während ihrer Ehe eingelegt hatte. Ihren Fokus wieder auf die Musik zu legen, half der 48-Jährigen, über die gescheiterte Beziehung hinwegzukommen. "Für viele Monate nach der Trennung war ich still, aber das Schreiben half mir, meine Trauer zu beginnen und zu heilen", erklärte sie im Interview mit GQ Spain.

Getty Images Shakira, Sängerin

Getty Images Shakira und Gerard Piqué bei den Billboard Music Awards 2014

