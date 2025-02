Justin Berfield kehrt als "Malcolm mittendrin"-Reese zurück

Die Rückkehr einer der kultigsten Sitcoms der frühen 2000er wird Realität! Nach fast 15 Jahren Pause soll "Malcolm mittendrin" auf Disney+ in einer vierteiligen Neuauflage zurückkehren. Fans dürfen sich darüber freuen, dass viele der Darsteller der Originalserie wieder mit dabei sind. Besonders überraschend ist jetzt die Nachricht, dass auch Justin Berfield (38), der in der Serie Malcolms Bruder Reese spielte und seit dem Ende der Show nur noch selten in der Öffentlichkeit zu sehen war, seine Teilnahme bestätigt hat. Auf Instagram schrieb er: "Auf dem Weg, die MITM-Familie zu treffen. Bis bald!" Diese Botschaft löste bei Fans pure Euphorie aus – vor allem, da auch Frankie Muniz (39), Bryan Cranston (68) und Jane Kaczmarek (69), die die zentralen Rollen der Familie Wilkerson spielten, schon vor einiger Zeit ihre Rückkehr angekündigt hatten.

Justin hatte sich nach dem Ende der Serie aus dem Rampenlicht zurückgezogen und nur noch sporadisch an kleineren Projekten, wie etwa Sprechrollen, gearbeitet. Sein kryptischer Post wurde zudem von Erik Per Sullivan, der Malcolms jüngsten Bruder Dewey spielte, mit applaudierenden Emojis und einem Herz kommentiert. Ob dies ein Hinweis darauf ist, dass Erik ebenfalls zurückkehren wird, bleibt aber unklar. Der Schauspieler war seit seinem letzten Auftritt im Film "Twelve" im Jahr 2010 nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen. Die Fans spekulieren nun, ob es ein vollständiges Wiedersehen der Seriendarsteller geben wird – eine offizielle Bestätigung seitens der Produktionsleitung steht jedoch noch aus.

"Malcolm mittendrin" galt zu seiner Zeit als eine der prägendsten Familien-Sitcoms und genoss weltweiten Erfolg. Die Serie zeigte auf humorvolle und oft chaotische Weise das Leben einer dysfunktionalen Vorstadtfamilie aus der Sicht des hochbegabten Malcolm. Während Bryan Cranston später durch seine Rolle in "Breaking Bad" internationale Berühmtheit erlangte, entschied sich Justin für ein Leben außerhalb Hollywoods. Privat widmete er sich unter anderem karitativen Projekten und seiner Leidenschaft für Immobilieninvestitionen. Trotz des Erfolgs der Show betonten die Darsteller immer wieder, wie familiär die Zusammenarbeit am Set gewesen sei – ein Umstand, auf den Fans auch bei dem Reboot der Serie hoffen dürfen.

SIPA PRESS "Malcolm mittendrin"-Cast

Getty Images Justin Berfield im März 2010 in Los Angeles

