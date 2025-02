Frankie Muniz' dreijähriger Sohn Mauz Mosley vergöttert ihn

Frankie Muniz (39) genießt die Vaterrolle in vollen Zügen. In einem Interview mit People verrät er, dass sein dreijähriger Sohn Mauz Mosley geradezu besessen von ihm sei. "Er will nur bei mir sein, die ganze Zeit", erzählt der Schauspieler und fügt mit einem Schmunzeln hinzu, dass er sich fast ein wenig schlecht gegenüber seiner Ehefrau Paige fühle. Mauz, der im März 2021 zur Welt kam, sei sein größter Fan – eine Aufmerksamkeit, die Frankie so lange es geht behalten möchte.

Der ehemalige Malcolm Mittendrin-Star, der 2023 nach einer langen Pause infolge eines schweren Unfalls seine Karriere als Rennfahrer wieder aufnahm, erklärt auch, dass Mauz ein großer Grund für seine Rückkehr in den Motorsport sei. Er habe seinem Sohn zeigen wollen, dass man auch schwere Herausforderungen meistern könne. Gleichzeitig gibt Frankie zu, dass die Racing-Saison, die ihn rund 300 Tage im Jahr unterwegs sein lässt, eine Belastungsprobe für das Familienleben darstelle. Doch mit einem neuen Plan, der ein gemeinsames Leben im Wohnmobil und Abenteuern zwischen den Rennen vorsehe, möchten die drei enger zusammenwachsen. "Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit", sagt er optimistisch.

Privat scheint der Schauspieler voll in seiner Rolle als Familienmensch aufzugehen. Mit Mauz besucht er regelmäßig Rennen und sogar den roten Teppich haben die beiden schon gemeinsam betreten – zuletzt bei Steve-Irwin-Gala in Las Vegas, wo Mauz im Mini-Smoking alle Blicke auf sich zog. Doch Frankie möchte seinen Sohn bewusst vor negativen Erfahrungen bewahren. So schließt er aus, dass Mauz eine Karriere als Kinderstar einschlagen könnte, auch wenn seine eigenen Erfahrungen durchweg positiv waren. "Es ist eine harte Welt, die ich ihm ersparen möchte", erklärte der Schauspieler kürzlich in einem Interview mit Pedestrian TV. Stattdessen teile er mit seinem Sohn lieber die Freude am Motorsport und die kleinen Momente, die das Vatersein so besonders machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Frankie und Paige Muniz im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Frankie Muniz mit seiner Frau Paige und ihrem Sohn Mauz Mosley in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Anzeige