"Malcolm mittendrin"-Reboot: Frankie Muniz verrät Details

Frankie Muniz (39) kehrt in seiner ikonischen Rolle als Malcolm zurück. Zum 25-jährigen Jubiläum der beliebten Sitcom Malcolm mittendrin wird es auf Disney+ vier neue Episoden geben. In diesen kehrt der inzwischen erwachsene Malcolm mitsamt seiner Frau und Tochter zu seinen Eltern zurück, um deren 40. Hochzeitstag zu feiern. Auch Bryan Cranston (68) und Jane Kaczmarek (69) sind dabei und schlüpfen erneut in die bekannten Rollen von Vater Hal und Mutter Lois. Frankie verriet im Gespräch mit People, dass die Dreharbeiten für ihn "wie nach Hause kommen" gewesen seien und er sich riesig auf das Wiedersehen mit der TV-Familie freue.

Frankie sagte: "Wir haben vor genau zehn Jahren angefangen, über [ein Reboot] zu sprechen – Bryan Cranston und ich – und haben seitdem langsam daran gearbeitet. Nun wird es endlich Realität." Es sei aber ein besonderes Erlebnis, wieder mit Serienschöpfer Linwood Boomer und Regisseur Ken Kwapis zusammenzuarbeiten. Die Serie, die ursprünglich von 2000 bis 2006 lief, wurde für ihre chaotischen und humorvollen Einblicke in das Leben der Familie Wilkerson gefeiert. Mit cleveren Dialogen und schrulligen Charakteren gewann "Malcolm mittendrin" sieben Emmy Awards und erhielt zahlreiche weitere Nominierungen. Für das Revival wurden neben altbekannten Gesichtern auch neue Figuren angekündigt, die frischen Wind in die Handlung bringen sollen.

Auch abseits der Schauspielerei hat Frankie viel erreicht. Nach "Malcolm mittendrin" widmete er sich unter anderem dem Rennsport und fährt heute als NASCAR-Pilot auf der Überholspur. In den letzten Jahren sah er sich jedoch gesundheitlichen Herausforderungen gegenüber, darunter Migräne-Auren und Gedächtnisprobleme, die auf frühere Verletzungen zurückzuführen sind. Trotzdem nimmt er das Leben mit Humor und freut sich auf die neue Chance, in die Rolle des cleveren Malcolm zurückzukehren. Dies verspricht ein Höhepunkt sowohl für ihn als auch für die weltweiten Anhänger der Serie zu werden.

SIPA PRESS "Malcolm mittendrin"-Cast

Getty Images Frankie Muniz, 2024

