Frankie Muniz' Rennfahrerkarriere missfällt seinen Eltern

Frankie Muniz (39), bekannt aus der Kultserie Malcolm mittendrin, begeistert sich seit seiner Kindheit leidenschaftlich für den Motorsport. Doch seine Eltern haben sich nicht ganz mit seiner Karriere als Rennfahrer angefreundet, wie der Schauspieler im Gespräch mit People verrät. "Meine Mutter und mein Vater mögen das immer noch nicht besonders", gibt der 39-Jährige ehrlich zu. Trotz ihrer Skepsis hat Frankie in den letzten Jahren seinen Traum wahr gemacht und nimmt mittlerweile regelmäßig an NASCAR-Rennen teil. Seit 2023 sitzt er wieder aktiv hinter dem Steuer, nachdem seine Rennkarriere nach einem schweren Unfall 2009 für über ein Jahrzehnt unterbrochen war.

Seinen Start als Rennfahrer verdankt Frankie ursprünglich seiner Schauspielkarriere. 2004 nahm er an einem Prominentenrennen in Long Beach teil und sicherte sich den Sieg – ein Erlebnis, das ihn sofort in den Bann zog. Ein professionelles Team bot ihm daraufhin einen Test an, der rasch zu einem Vertrag führte. "Das passierte alles so schnell", erinnert sich Frankie, der später zwei Jahre lang für Jensen Motorsport unterwegs war. Nach seinem Comeback gibt er heute alles, um an seine früheren Erfolge anzuknüpfen und sagt: "Ich will jedes Mal mein Bestes geben, egal ob ich gewinne oder als 30. ins Ziel komme." Anders als in der Schauspielerei sei das Rennen nicht subjektiv: "Es gibt klare Ergebnisse, und ich liebe es, daran zu arbeiten."

Neben seiner Karriere auf der Rennstrecke kehrt Frankie auch auf die Bildschirme zurück. Die beliebte Serie "Malcolm mittendrin" feiert nach 18 Jahren ein Comeback auf Disney+. Gemeinsam mit seinen Serieneltern Bryan Cranston (68) und Jane Kaczmarek (69) soll Frankie in vier neuen Episoden wieder in die Rolle des hochbegabten Malcolm schlüpfen. "Ich habe so lange darauf gewartet!", schrieb der Schauspieler begeistert auf Instagram, als er die Nachricht verkündete. Die Dreharbeiten dürften für Frankie auch ein emotionales Wiedersehen mit Cast und Crew gewesen sein, die er immer wieder als eine Art zweite Familie bezeichnet hat. Ein Premierentermin für die Revival-Serie wurde bisher allerdings noch nicht veröffentlicht.

Getty Images Frankie Muniz, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Frankie Muniz

