Bryan Cranston drängte zwölf Jahre auf Malcolm-Fortsetzung

Bryan Cranston (69) hat es geschafft: Nach jahrelanger Überzeugungsarbeit seinerseits wird die Kult-Sitcom Malcolm mittendrin endlich zurückkehren. Bereits im Dezember letzten Jahres bestätigte Disney+, eine vierteilige Miniserie in Auftrag gegeben zu haben, die Fans – und natürlich die Originalbesetzung – wieder vereinen soll. Wie Bryan jetzt im Interview mit Variety betonte, habe er "über zwölf Jahre nicht locker gelassen" und die Produzenten immer wieder mit seinem Wunsch nach einer Fortsetzung "genervt". Neben Frankie Muniz (39), der erneut in die Rolle des titelgebenden Malcolm schlüpfen wird, sind auch Jane Kaczmarek (69) und Bryan wieder als das Ehepaar Lois und Hal dabei.

Zusätzlich zum Leben der inzwischen erwachsenen Wilkerson-Brüder soll erneut die Ehe von Hal und Lois in den Fokus rücken – jedoch möglicherweise mit der ein oder anderen Veränderung: "Die Beziehung hat auf gewisse Weise eine andere Dynamik bekommen – aber haben sich Hal und Lois wirklich verändert? Ich weiß es nicht!", scherzte Bryan im Interview mit dem Magazin. Sehr zum Bedauern eingefleischter Serienfans werden nicht alle Gesichter der Serie zurückkehren: Erik Per Sullivan, der in den Originalfolgen Malcolms jüngeren Bruder Dewey verkörpert hatte, wird nicht Teil der Reunion sein. Der Schauspieler hat sich bereits vor Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seine Rolle übernimmt nun Caleb Ellsworth-Clark, bekannt aus der Serie "Fargo". Anthony Timpano, der bereits in Riverdale mitgespielt hat, wird die Rolle des jüngsten Bruders Jamie übernehmen, der in der Originalserie noch von verschiedenen Babys verkörpert worden war.

Malcolm mittendrin lief von 2000 bis 2006 über sieben Staffeln hinweg und entwickelte sich zu einer Kultserie, die besonders für ihren liebevollen Blick auf das chaotische Leben der US-Kleinstadtfamilie Wilkerson gefeiert wurde. Mit ihrer unkonventionellen Erzählweise und cleverem Humor prägte die Sitcom eine ganze Generation. Bryan, der nach der Serie mit Breaking Bad internationale Berühmtheit erlangte, hat stets betont, wie sehr ihm die Rolle des teils ungelenken, aber liebenden Familienvaters Hal am Herzen liege. Besonders Fans nostalgischer Fernsehunterhaltung dürften sich auf das Wiedersehen mit der Chaosfamilie aus dem fiktiven Vorort Newcastle freuen.

SIPA PRESS "Malcom mittendrin"-Cast

Getty Images Bryan Cranston, Regency Village Theatre, Oktober 2019

