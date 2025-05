Frankie Muniz stolz: "Malcolm mittendrin"-Dreh ist fertig

Frankie Muniz (39) hat bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten für das mit Spannung erwartete Reboot der Kultserie Malcolm mittendrin abgeschlossen sind. Auf Instagram teilte der Schauspieler und Rennfahrer voller Begeisterung mit: "Das war eine unglaubliche Erfahrung – wie ein Schritt zurück in Malcolms wilde Welt, aber mit noch mehr Liebe und Chaos!" Neben dem Wiedersehen mit alten Kollegen konnte Muniz auch die neuen Gesichter im Cast kennenlernen und beschrieb die Drehzeit als "einen Traum, aus dem ich nicht aufwachen wollte". Die limitierte Serie mit vier Episoden wird auf Disney+ erscheinen und verspricht, viele beliebte Charaktere zurückzubringen – von Malcolms Eltern Hal und Lois, gespielt von Bryan Cranston (69) und Jane Kaczmarek (69), bis hin zu seinen Brüdern Reese und Francis, die von Christopher Masterson (45) und Justin Berfield (39) verkörpert werden.

Frankie, der mit gerade einmal 14 Jahren durch die Originalserie berühmt wurde, legt besonderen Wert auf die neue Wertschätzung für sein Handwerk. In den letzten Jahren hatte sich Frankie verstärkt auf seine Karriere im Motorsport konzentriert, doch die Rückkehr vor die Kameras erwies sich als wahre Inspiration für ihn. "Ich habe erst jetzt erkannt, wie sehr ich es liebe, Schauspieler zu sein", erklärte er dankbar. Obwohl es ihm schwerfiel, sich vom Team zu verabschieden, ist Frankie vom Enthusiasmus für zukünftige Projekte erfüllt. Einen kleinen Wermutstropfen gab es jedoch: Die Serie bleibt streng geheim, weshalb er trotz zahlreicher Erinnerungsfotos mit dem Cast keine davon veröffentlichen durfte – zumindest fürs Erste.

"Malcolm mittendrin" lief ursprünglich von 2000 bis 2006 und wurde schnell zur Kultserie. Sie galt als witzige und zugleich herzliche Darstellung eines chaotischen Familienlebens. Frankie schilderte in der Vergangenheit oft, wie die Serie sein Leben geprägt habe und wie sie von Fans auf der ganzen Welt geliebt werde. Besonders stolz sei er darauf, erneut in die Rolle zu schlüpfen, die ihn einst zum Star machte, und das mit einem neuen Blickwinkel: "Ich schätze es heute viel mehr, was wir mit dieser Show geschaffen haben", erklärte er. Sein Serienvater Bryan Cranston verriet zudem kürzlich, dass er lange auf die Fortsetzung gedrängt habe.

VISUAL/ActionPress Cast von "Malcolm mittendrin"

Getty Images Der Cast von "Malcolm mittendrin"

