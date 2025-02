Rockerin Lorraine Lewis (66) startet auf OnlyFans durch

Lorraine Lewis, die legendäre Rockerin der Achtziger, hat mit 66 Jahren ein neues Kapitel aufgeschlagen und einen Account auf OnlyFans eröffnet. Die frühere Frontfrau der Bands Femme fatale und Vixen teilt dort seit Kurzem freizügige Inhalte – von verführerischen Dessous-Fotos bis hin zu persönlichen Wunschbildern. Im Podcast "The Chuck Shute Podcast" erklärte die Musikerin, dass es ihr schon lange in den Fingern gejuckt habe, die Plattform auszuprobieren. Mittlerweile sei sie ein großer Fan: "Ich denke einfach, dass es eine coole Plattform ist. Es kann alles sein, was man will. Viele Leute denken, dass es wirklich nur ein Porno ist. Ist es aber nicht. Das muss es auch nicht sein. Aber es ist sexy, das kann ich dir sagen. Und ich bin verdammt sexy", schwärmte sie.

Auch finanziell lohnt sich OnlyFans für die Musikerin. Mit mehr als 500 Abonnenten, die jeweils umgerechnet knapp 19 Euro monatlich zahlen, hat Lorraine einen echten Blitzstart hingelegt. Ihr monatliches Einkommen liegt bereits bei mehr als 9.000 Euro – und das nur durch die Plattform, wie sie stolz berichtete. "Ich mache, was ich will, und ich genieße mein Leben in vollen Zügen", erklärte die Rockerin begeistert. Auch negative Stimmen nimmt die 66-Jährige locker: "Ich habe schon immer nach meinen eigenen Regeln gelebt."

Seit den Achtzigern hat Lorraine immer für Überraschungen gesorgt und bewiesen, dass sie sich von gesellschaftlichen Erwartungen nicht einschränken lässt. Ihre Fans kennen und lieben sie für ihre rebellische und unkonventionelle Art, sei es auf der Bühne oder jetzt online. Neben ihrer Musik ist die Plattform für sie ein Weg, sich genauso zu zeigen, wie sie ist, und dabei neue Seiten an sich auszuleben. "Wenn ich Glück habe, habe ich noch 30 weitere Jahre vor mir, und das hier ist nur ein weiterer Teil meines Abenteuers", so die Sängerin. Ihre Fans dürfen gespannt sein, welche Projekte Lorraine als nächstes in Angriff nehmen wird.

Instagram / lorrainelewisrocks Lorraine Lewis, Rock-Sängerin

Instagram / lorrainelewisrocks Lorraine Lewis im Oktober 2024

