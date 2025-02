Trauer und Krankheit: Michael Holderbuschs (†) letzte Zeit

Der Tod von Michael Holderbusch überraschte vor wenigen Tagen ganz Deutschland. Der einstige Das Supertalent-Finalist wurde nur 45 Jahre alt. Wie Freunde des Sängers gegenüber Bild erzählen, ging es ihm schon in den vergangenen Monaten nicht besonders gut. Er trug einen implantierten Defibrillator und hatte immer wieder Probleme mit seinem Herzen und seinem Gewicht. Zwei Wochen vor seinem Tod soll er bei einer Veranstaltung ohnmächtig geworden sein. Zusätzlich traf ihn der Verlust seiner Mutter im Herbst des vergangenen Jahres sehr hart. Laut seinem Musikerkollegen Mike Gerhold zog sich Michael nach diesem Verlust zunehmend zurück. "Ich denke, das hat ihn sehr mitgenommen", meint Mike.

In seinen letzten Jahren hatte Michael nicht nur mit gesundheitlichen, sondern auch mit beruflichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Nach seiner Teilnahme bei "Das Supertalent" im Jahr 2010 habe er bei der Bahn gearbeitet, doch nach einem Stellenabbau fand er nicht mehr in den Beruf zurück. Ab und an stand er mit seinem Kollegen auf der Bühne, doch der große Durchbruch gelang ihm nicht. Mike vermutet: "Vielleicht war es bei ihm eine gewisse Art von mangelndem Ehrgeiz. Manchmal ist er auch einfach abgetaucht, ohne dass jemand wusste, wo er war. Vielleicht fehlte aber auch nur das bisschen Glück, oder er war einfach zufrieden, wie es war."

Michael hinterlässt seine Schwester und seine Freunde. Für Mike ist der Verlust von seinem Freund "Holdi" besonders schwer, betont er gegenüber der Zeitung: "Michael hat jeden Raum mit seiner Art zum Leuchten gebracht, selbst wenn es das ein oder andere Mal in ihm selbst ganz anders aussah. Er hinterlässt eine Lücke – als großartiger Mensch und noch großartigerer Musiker." Vergangenes Wochenende wurde bekannt, dass das Gesangstalent plötzlich gestorben ist. Details zu den Umständen sind bisher nicht veröffentlicht worden.

Michael Holderbusch

Dieter Bohlen und Michael Holderbusch bei "Das Supertalent" 2010

