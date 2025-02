Dieter Bohlen trauert um verstorbenen "Das Supertalent"-Star

Michael Holderbusch, der 2010 im Finale der beliebten Castingshow "Das Supertalent" stand, ist mit nur 45 Jahren plötzlich verstorben. Die Nachricht über seinen Tod, die in den vergangenen Tagen bekannt wurde, trifft nicht nur seine Fans, sondern auch Dieter Bohlen (71), der damals in der Jury saß. "Er war ein Bär von einem Mann, aber auf der anderen Seite super sensibel. Er war mir vom ersten Moment super sympathisch", erklärt Dieter gegenüber der Zeitung Bild und betont, wie sehr ihn Michaels Tod berührt: "Wenn so ein Mensch so früh gehen muss, ist das immer sehr, sehr traurig." Die genaue Todesursache ist bisher unbekannt.

Mit seiner unverwechselbaren Stimme, die oft mit der von Joe Cocker (✝70) oder Tom Jones (84) verglichen wurde, gelang es Michael, Jury und Publikum gleichermaßen zu begeistern. Besonders sein Auftritt im Halbfinale, wo er "Waltzing Matilda" von Tom Waits interpretierte, sorgte für emotionale Gänsehautmomente. "Die Stimme ging einfach ins Herz", erinnert sich Dieter. Trotz seines Erfolgs bei der Castingshow kämpfte Michael in seinem Leben mit vielen Herausforderungen. "Sein Problem war, dass er immer zu wenig an sich selbst gedacht hat", fügt Dieter hinzu und würdigt Michaels einfühlsame und sensible Persönlichkeit: "Er hat zugehört, verstanden und alles gegeben, was in ihm steckte."

Michael war für viele ein Vorbild – nicht nur musikalisch, sondern auch durch seinen Lebensweg. Lange Zeit lebte er von Hartz IV, bevor er sich 2010 durch "Das Supertalent" ein neues Leben aufbaute. Er ging mit Michael Hirte (60), ebenfalls ehemaliger "Supertalent"-Teilnehmer, auf Tournee und trat regelmäßig in seiner Heimat Baunatal auf. Dabei begeisterte er mit seiner tiefen, emotionalen Stimme, die ihn einzigartig machte. Auf sozialen Netzwerken trauern Fans und Weggefährten um den Musiker, der trotz aller Widrigkeiten seinen Traum lebte und nie die Leidenschaft zur Musik verlor.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen und Michael Holderbusch bei "Das Supertalent" 2010

Anzeige Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen und Michael Holderbusch, "Das Supertalent" 2010

Anzeige Anzeige