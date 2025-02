Tritt Iris Klein mit ihrem Stefan bei "#CoupleChallenge" an?

Es gibt große Neuigkeiten aus der Welt des Reality-TVs! Iris Klein (57) stand schon für einige Formate vor der Kamera. Ihr Partner Stefan Braun hingegen ist noch eine Fernsehjungfrau. Das soll sich aber bald ändern! Wie Bild erfahren haben will, sind die beiden bei der diesjährigen #CoupleChallenge dabei! Ein mutiger Schritt für die junge Liebe. Seit knapp einem Jahr sind die beiden ein Paar – bei den Dreharbeiten für das TV-Format dürfte ihre Beziehung daher erst etwa sechs Monate alt gewesen sein.

Dass Iris und Stefan aber auch heute noch glücklich miteinander sind, könnte wohl ein Indiz dafür sein, dass sie ihre Zeit in der abenteuerlichen Show bestens gemeistert haben. "Ich habe mich beschützt und aufgehoben gefühlt", bestätigte Iris gegenüber der Zeitschrift. Gegen sechs weitere Liebes- und Freundespaare mussten sie während der Dreharbeiten in unterschiedlichen Herausforderungen ihr Können und Geschick unter Beweis stellen. Kein leichtes Unterfangen für einen Reality-Neuling. Mit der Mutter von Daniela Katzenberger (38) an seiner Seite war Stefan aber wohl immer in bester Begleitung. Denn die weiß, worauf es ankommt: "Wir haben uns, ehrlich gesagt, die alten Staffeln erst angeschaut, als wir schon zugesagt hatten. Ich glaube, so richtig vorbereiten kann man sich nicht. Wichtig ist nur, dass wir zusammenhalten."

Wie gefestigt ihre Beziehung ist, stellten Peter Kleins (57) Ex-Frau und der Motorradliebhaber erst vor wenigen Wochen mal wieder unter Beweis. Das Paar wagte den nächsten Schritt – und zog in sein erstes gemeinsames Zuhause. Auf Instagram hielt die 57-Jährige den Anfang dieses neuen Kapitels in ihrer Liebe fest. "Ja, wir haben es getan. Schlüsselübergabe erfolgreich", teilte sie ihren Fans glücklich mit.

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Stefan Braun und Iris Klein bei den RTL+ Reality Awards in Köln, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Iris Klein und Stefan Braun bei der Red Night in Frankfurt

Anzeige Anzeige