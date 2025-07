Nach Krebsdiagnose: Steffi Brungs ist endlich virenfrei

Moderatorin Steffi Brungs (36) hat in einem Interview mit Bild über ihre Gebärmutterhalskrebsdiagnose gesprochen und gute Nachrichten verkündet. Die 36-Jährige, die unter anderem für RTL und Netflix vor der Kamera steht, teilte mit, dass sie ihre letzte Untersuchung mit positiven Ergebnissen abgeschlossen hat. "Ich bin jetzt erst mal sicher", erklärte sie. Die Krebserkrankung, die vor fünf Jahren diagnostiziert wurde, führte zu Operationen und einer Impfung, die das Risiko einer erneuten Infektion minimieren sollte. Mittlerweile ist sie sogar HPV-negativ. Ein absoluter Lichtblick, auch wenn sie betont, dass ein Restrisiko bleibt.

Trotz dieser guten Nachricht bleibt die Erkrankung für Steffi ein emotional einschneidendes Erlebnis. Die öffentliche Bekanntgabe ihrer Diagnose sieht sie dennoch als eine ihrer wichtigsten Entscheidungen. Sie sprach darüber, wie viel Zuspruch sie von Frauen erhielt, die sich in ähnlichen Situationen befinden, betonte aber auch die Notwendigkeit regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen und einer möglichen Impfung. Ihr Ziel, Aufmerksamkeit für die Krankheit zu schaffen, scheint sie erreicht zu haben, wie die vielen positiven Reaktionen belegen. "Es ist wichtig, darüber zu reden und aufzuklären", sagt Steffi, die auch darauf hinweist, dass Gebärmutterhalskrebs bei rechtzeitiger Diagnose gut behandelbar ist.

Privat konnte Steffi in den letzten Jahren nicht nur mit ihrer Gesundheit, sondern auch mit schönen Momenten punkten. Seit langem glücklich verheiratet mit Christian Wackert, genießt sie die gemeinsamen Erlebnisse. Kürzlich erfüllte sie sich zudem einen besonderen Wunsch und war in einer Gastrolle bei der Kult-Soap GZSZ zu sehen – ein Highlight, das sie stolz mit ihrer Mutter teilte. Besonders geliebt wird Steffi für ihre offene, zugängliche Art, durch die sie nicht nur am Bildschirm, sondern auch in ernsten Momenten wie diesen viele Menschen inspiriert.

Getty Images Stephanie Brungs bei der Berlin Fashion Week

Netflix Stephanie Brungs und Christian Wackert

RTL / Anna Riedel Norman Langen, Gisa Zach, Lars Pape und Steffi Brungs

