Ist sie schon die heimliche "Princess Charming"-Favoritin?

Beim ersten Einzeldate der diesjährigen Princess Charming-Staffel ging es für Princess Nessi (28) und die Single-Ladys Seinep, Kim und Anna nicht nur actionreich, sondern auch emotional zu. Nach einem spritzigen Buggy-Ausflug hatten die Kandidatinnen und die Princess beim gemeinsamen Lunch Gelegenheit, sich näher kennenzulernen. Bereits bei diesem Treffen schien es zwischen Nessi und Kim ordentlich zu knistern. Das blieb auch Konkurrentin Anna nicht verborgen: "Ich bin gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. Aber ich merke, die beiden haben schon eine Connection, und dazwischenzukommen, wird schwer", bemerkte sie und hob hervor: "Wie die sich angucken, da merkt man schon, dass da eine gewisse Spannung ist."

Tatsächlich sprühten bei Kim und Nessi die Funken. "Wenn man mich fragen würde, wie ich mir meine Traumfrau vorstelle, könnte ich sie eins zu eins einfach abbilden", schwärmte Kim von der Princess. Und auch Nessi schien sehr angetan zu sein, denn die Blondine durfte noch länger bleiben, um mit ihr ungestört Zweisamkeit zu verbringen. Dabei wurden die Gespräche emotionaler und intime Gesten wie Händchenhalten unterstrichen das gegenseitige Interesse. "Ich finde, du hast voll die schöne Ausstrahlung", äußerte sich Nessi gegenüber Kim und ließ keinen Zweifel an der Anziehung zwischen den beiden.

Insgesamt starteten 18 Single-Ladys in der diesjährigen "Princess Charming"-Staffel ins Liebesabenteuer. Doch für eine von ihnen war der Traum von der großen Liebe schon in Folge eins vorbei. Bereits am ersten Abend traf Nessi eine schwere Entscheidung und schickte Kelly nach Hause. "Ich konnte dich heute leider nicht so richtig kennenlernen. Du warst sehr zurückhaltend, das fand ich sehr schade", begründete die Content Creatorin ihren Entschluss, bevor sie Kelly ohne Kette verabschiedete.

RTL / Fine Lohmann Nessiontour, Die neue "Princess Charming"

RTL / Fine Lohmann Kim, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025

RTL / Fine Lohmann Der "Princess Charming"-Cast 2025