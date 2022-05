Dieser Erfolg hat ihnen nicht nur viel Geld beschert! Calvin Kleinen (30) und sein jüngerer Bruder Marvin waren in diesem Jahr bei der #CoupleChallenge mit von der Partie. Im eisigen Finnland kämpften die beiden um das Preisgeld von 100.000 Euro und schlugen sich so gut, dass sie es am Ende sogar bis ins Finale schafften. In einem offenen Schlagabtausch mit Tommy Pedroni und Sandra Soleil (29) sicherten sie sich den Sieg. Die Zeit bei "#CoupleChallenge" hat die Brüder noch mehr zusammengeschweißt!

Das verrieten die beiden nun gegenüber Promiflash. "Nichts geht über meinen Bruder, das war schon immer so. Habe es unnormal gefeiert, mit ihm in so ein Format zu gehen", schwärmte Calvin. Für Marvin war es der erste Auftritt in einer Reality-TV-Show und auch er hatte offenbar eine richtig tolle Zeit. "Unsere Beziehung ist schon immer auf einem Höchstlevel gewesen", hielt der 27-Jährige im Interview fest.

Mit den anderen Mitstreitern stehen die Geschwister noch vereinzelt in Verbindung. "Ich habe öfters zu Tommy, Sandra, Dan und Micha Kontakt. Ansonsten eher locker", erzählte Marvin im Promiflash-Interview. Ihr "#CoupleChallenge"-Fazit fällt sehr positiv aus. Zu zweit konnten sie sich in den harten Prüfungen gegenseitig den Rücken stärken. "Hammer, dass mein Bruder und ich das gemacht haben. Ohne ihn hätte ich das nicht geschafft", offenbarte der Temptation Island-Star abschließend.

Instagram / marvinkleinen Marvin Kleinen, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Instagram / marvinkleinen "#CoupleChallenge"-Kandidat Marvin Kleinen mit seinem Bruder Calvin

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im März 2022

