Gerald Heiser über Ehekrise: Seine Farm war lange wichtiger

Gerald Heiser (39) und seine Frau Anna (34) haben kürzlich eine schwere Entscheidung getroffen: Die Bauer sucht Frau-Stars haben inmitten einer Ehekrise ihre Farm in Namibia verkauft. Nun spricht er ganz offen über die Gründe für den Tiefpunkt ihrer Ehe. "Es war eine Dreierbeziehung zwischen mir und meiner Familie und meiner Farm. Und ich habe die Farm immer vor die Familie gestellt", gibt der Datingshow-Kandidat nun im Interview mit RTL offen zu und ergänzt: "Ich habe da jeden Cent reingedrückt, jede Minute und alles war immer nur wichtig wegen der Farm und die Familie musste hinten anstehen." Er rechne es seiner Frau hoch an, dass sie das zwei lange Jahre mitgemacht habe: "Es war nicht schön für sie, auf keinen Fall."

Gerade erst verkündete Anna, dass sie und Gerald ihren Hof aufgeben und Namibia verlassen würden. "Es war nicht meine Entscheidung, sondern Geralds. Aber mit der Zeit habe ich verstanden, warum er diesen Weg gehen möchte. Und nach unzähligen Gesprächen, schlaflosen Nächten und vielen Emotionen fühlt es sich mittlerweile richtig an", schwärmte sie auf Instagram über das neue Kapitel. Jetzt möchte sich die Familie ein neues Leben in Polen aufbauen, wo Gerald hofft, seinen Traumjob zu finden. "Wir gehen diesen Weg gemeinsam als Familie. Und auch wenn es schwer ist, wissen wir, dass Veränderung manchmal genau das ist, was man braucht, um weiterzuwachsen", erklärte Anna weiter.

Zuvor hatten die beiden TV-Bekanntheiten zugegeben, dass sie derzeit mit einer Liebeskrise zu kämpfen hätten. "Nein, Gerald und ich haben uns (noch) nicht getrennt, aber unsere Beziehung hat einen tiefen Riss", erklärte Anna im Dezember auf Instagram. Daraufhin gab sie regelmäßige Updates und sprach auch ganz ehrlich darüber, dass sie und Gerald eine Paartherapie machen würden: "Wir haben uns dafür entschieden, eine Paartherapie zu machen. Für uns. Für unsere Kinder. Für unsere Familie."

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser mit ihren Kindern, 2023

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

