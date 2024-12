Während Ehekrise: Gerald und Anna Heiser machen Paartherapie

Anna (34) und Gerald Heiser (39) durchleben derzeit eine schwierige Phase in ihrer Ehe. Um ihre Beziehung zu retten, haben die ehemaligen Bauer sucht Frau-Kandidaten den mutigen Entschluss gefasst, eine Paartherapie zu beginnen. In einem emotionalen Video, das Anna mit ihren Fans auf Instagram teilt, erklärt sie: "Wir haben uns dafür entschieden, eine Paartherapie zu machen. Für uns. Für unsere Kinder. Für unsere Familie." In dem Clip ist zu sehen, wie die zweifache Mutter sich neben ihren Mann stellt und seine Hand nimmt.

Diese ehrliche Botschaft findet bei ihren Anhängern großen Anklang, die ihre Unterstützung in Form aufmunternder Kommentare ausdrücken. "Eine tolle Entscheidung, ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass jeder für sich erkennt, was man anders machen kann" oder "Alles Liebe und viel Kraft. Ihr schafft das" sind nur zwei der zahlreichen positiven Reaktionen auf Annas offene Worte.

Der gemeinsame Weg der beiden begann 2017, als sie in der Show "Bauer sucht Frau" aufeinandertrafen. Kurz darauf folgte die Hochzeit, und inzwischen sind sie Eltern von zwei Kindern. Dennoch läuft bei ihnen derzeit nicht alles rund: Vor etwa einer Woche teilte die TV-Bekanntheit ein ehrliches Beziehungsupdate auf Instagram. "Nein, Gerald und ich haben uns (noch) nicht getrennt, aber unsere Beziehung hat einen tiefen Riss", erklärte sie dort und ergänzte: "Die Liebe, die uns einst verbunden hat, wird von negativen Emotionen überschattet."

