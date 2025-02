K-Pop-Musikacts erobern als Headliner Lollapalooza in Berlin

Seit 2015 wird Berlin jedes Jahr der Schauplatz eines gigantischen Musikfestivals: Lollapalooza. Zum zehnjährigen Jubiläum des Events haben sich die Veranstalter mächtig ins Zeug gelegt, große Acts aus aller Welt auf die Berliner Bühne zu bringen. Und es hat geklappt, wie die Veranstalter nun auf Instagram verkünden: Als Headliner sind in diesem Jahr unter anderem K-Pop-Legende J-Hope (31) und die koreanische Girlband IVE dabei! Besonders der Rapper der berühmten Band BTS scheint dabei ein echter Fanmagnet zu sein. Immerhin stand er schon im Jahr 2022 als Headliner des Lollapalooza in Chicago auf der Bühne – noch Wochen danach gingen Clips seines Auftrittes im Netz viral.

Doch das ist natürlich noch nicht alles: Auch aus Amerika und Großbritannien werden so einige Musikacts anwesend sein. So stehen zum Beispiel Sänger Justin Timberlake (44) und Nachwuchsmusikerin Gracie Abrams (25) auf dem Plan. Auch Raye, die in diesem Jahr für drei verschiedene Grammy Awards nominiert wurde und als stimmliches Powerhaus gilt, wird als Headliner auftreten. Ansonsten werden neben Benson Boone (22), Armin van Buuren und Brutalismus 3000 noch fast vierzig weitere Acts im Juli auf der Bühne abrocken.

Für J-Hope wird das Lollapalooza in Berlin einer der ersten großen Musikauftritte nach seiner Entlassung aus dem Militärdienst im vergangenen Oktober. 2023 hatte sich der Musiker von seinen Fans und Bandkollegen verabschieden müssen und legte seine Rolle als Rapper, Sänger und Tänzer über ein Jahr lang auf Eis. Jetzt ist er allerdings wieder zurück und packt dieses Jahr direkt beim Schopf: Bereits im Januar kündigte er an, im Frühling neue Musik veröffentlichen zu wollen. Fans, die ihn beim Lollapalooza im Juli performen sehen, dürfen die dann wahrscheinlich auch gleich live erleben.

Anzeige Anzeige

Getty Images IVE bei Seoul Festa, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images J-Hope bei seiner offiziellen Entlassung aus dem Militär, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige