Nach Militärdienst: BTS' J-Hope teasert Musik-Comeback an

BTS-Star Jung Ho-seok, besser bekannt als J-Hope (30), hat einen neuen Teaser-Film mit dem Titel "Beginning of a New Dream" veröffentlicht. In dem kurzen Video gibt der Musiker einen Einblick in seine Arbeit im Studio und bei Songwriting-Camps und lässt seine Fans wissen, dass neue Projekte in Arbeit sind: "Coming soon", heißt es vielversprechend für März 2025. Die Veröffentlichung sorgt für Aufregung unter seinen Anhängern, die seit seiner Entlassung aus dem Militär gespannt darauf warten, was J-Hope als Nächstes plant. Der Teaser erscheint nur wenige Wochen, nachdem der Sänger und Tänzer seine erste Welttournee "Hope On The Stage" angekündigt hat.

Die Konzertreihe startet Ende Februar mit drei Shows in Seoul und führt Jung anschließend ab März durch Nordamerika, gefolgt von Stationen in Asien. Insgesamt sind 31 Auftritte in 15 Städten geplant, darunter Manila, Saitama, Singapur und Osaka. Die Fans spekulieren bereits, ob die Tour möglicherweise auch neue Songs oder Hinweise auf zukünftige Projekte enthalten könnte. "Hope On The Stage" wird J-Hopes erste Solotournee sein, nachdem er sich in den vergangenen Jahren vor allem als Mitglied von BTS einen Namen gemacht hat. Es bleibt abzuwarten, wie er sich auf der Bühne als Solokünstler neu präsentieren wird.

Jung, der 2013 mit BTS debütierte, hat sich nicht nur als charismatischer Performer etabliert, sondern überzeugt auch durch seine positive Ausstrahlung und seine Hingabe in kreativen Projekten. Seine Solokarriere begann er mit der Veröffentlichung seines Mixtapes "Hope World" und dem Studioalbum "Jack In The Box", die beide große Erfolge feierten. In Interviews betont er immer wieder, wie wichtig ihm seine Verbindung zu den Fans sei. "Die Energie, die ich von ihnen bekomme, treibt mich an", erklärte er einst während einer BTS-Dokumentation. Sein Spitzname "Sonnenschein" spiegelt nicht nur seine optimistische Persönlichkeit, sondern auch seinen künstlerischen Anspruch wider, Hoffnung und Freude zu vermitteln.

J-Hope, K-Pop-Star

Die BTS-Mitglieder V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope

