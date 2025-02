"Sprachlos": Nina Bott meldet sich mit alarmierenden Worten

Nina Bott (47), die bis vor Kurzem im Dschungelcamp um den Sieg kämpfte, hat ihre Fans mit einer alarmierenden Nachricht schockiert. Die Schauspielerin war in einem Kölner Hotel untergebracht, um an den Dreharbeiten für das "Nachspiel" der beliebten TV-Sendung teilzunehmen, das am Sonntag ausgestrahlt wird. Doch obwohl sie dort vor der Kamera stand, war die Show nicht das, was sie beschäftigt. In einer Instagram-Story erklärt sie: "Es ist in unserem wirklich ganz, ganz nahen Umfeld etwas Grausames passiert, wofür mir die Worte fehlen." Was genau passiert ist, lässt Nina offen, betont jedoch: "Meiner Familie gehts gut."

Während sie keine weiteren Details zum Vorfall preisgibt, berichtet Nina in ihrer Story dennoch kurz von ihrer Teilnahme am Dschungelcamp-"Nachspiel". Sie beschreibt die Aufzeichnung als von "Fremdscham und Peinlichkeiten" geprägt und verrät mit einem Augenzwinkern, dass sie erwartet habe, beim Drama kaum eine Rolle zu spielen. "Ich hatte erwartungsgemäß nichts damit zu tun, habe mit jedem alles offen angesprochen", so die ehemalige "GZSZ"-Darstellerin. Sie erklärt genauer, was die Zuschauer am Sonntag erwarten dürfen: "Es war geprägt von Fremdscham und Peinlichkeiten, bösen Vorwürfen, unfassbar peinlichen Diskussionen um nichts. Aber aufgebauscht ins Unendliche. Die machen das echt freiwillig. Wer einschaltet, um mich zu sehen, wird mich nicht sehen, aber ich bin ein bisschen stolz drauf."

Die 47-Jährige musste den TV-Urwald am zehnten Tag verlassen. Große Enttäuschung machte sich bei Nina nach ihrem Rauswurf aber nicht breit. "Enttäuscht bin ich irgendwie gar nicht", erklärte sie bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war. Auf das Dschungel-Abenteuer blickt sie positiv zurück: "Ich hatte nie schlechte Laune, mir hat es echt Spaß gemacht und ich hatte auch tolle Aufgaben."

Getty Images Nina Bott, Schauspielerin und Moderatorin

RTL Nina Bott im Dschungelcamp 2025

