Edith sorgt im Dschungel für Zündstoff: Das hält Nina davon

Sie sorgt für Unterhaltung im Dschungelcamp: Edith Stehfest nimmt kein Blatt vor den Mund und eckt mit ihrer Art bei einigen ihrer Mitstreiter an. Auch mit Nina Bott (47) bekam sich die DJane kurzzeitig in die Haare. Bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, verriet die GZSZ-Bekanntheit nun, wie sie mittlerweile über Edith denkt. "Ich habe sie irgendwie furchtbar gern und wir hatten erst mal so eine Zeit, wo wir uns ein bisschen annähern mussten, aber jetzt wollte ich eigentlich gar nicht weg von ihr", betonte Nina.

Dennoch räumte Nina ein, dass sie den Groll einiger anderer Dschungelcamper, den sie gegen Edith hegen, durchaus verstehen kann. "Andererseits weiß sie aber auch, wie sie provozieren kann. Die ist unheimlich klug und [...] ich glaube, sie wusste sofort, wen sie wie triggern und provozieren kann", erklärte die 47-Jährige. Dennoch kam Nina aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Die zweifache Mutter meint, Edith sei "wahnsinnig süß, herzlich und so kreativ, wie kein anderer Mensch".

Zuletzt krachte es heftig zwischen Edith und Sam Dylan (33) – natürlich während der Essenszubereitung. Eine harmlose Bitte brachte die Frau von Eric Stehfest (35) zum Eskalieren. Der Realitystar bat seine Mitstreiterin, sich die Hände zu waschen, bevor sie das Fleisch anfasst. "Sam, jetzt reicht's wirklich! Du sitzt die ganze Zeit hier... Es nervt wirklich", ärgerte sich Edith. Sam legte nach: "Du musst doch nicht auf einmal ausflippen [...] Du stachelst andere Leute auf und wirfst mir jetzt auf einmal was vor." Es folgte ein verbaler Schlagabtausch, der gefühlt kein Ende nehmen wollte. Erst als Lilly Becker (48) eingriff, beruhigten sich die Gemüter.

RTL Die Dschungelcamp-Kandidatinnen Nina Bott und Edith Stehfest

RTL Sam Dylan und Edith Stehfest, Dschungelcamp 2025

