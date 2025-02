Diesem Dschungel-Star gönnt Nina Bott den Sieg am meisten

Nina Bott (47) flog als Dritte aus dem Dschungelcamp raus. Aktuell kämpfen also noch neun Stars um den Verbleib im australischen Urwald. Im Rahmen einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, verriet die Schauspielerin nun, welchem ihrer Ex-Mitstreiter sie die Dschungelkrone am meisten gönnt. "Lilly (48). Lilly ist eine ganz tolle, starke Frau, die viel zu oft belächelt und verarscht wurde, und die hat es echt verdient, noch mal auf die Füße zu kommen", meinte Nina.

Nina gönnt Lilly nicht nur die Krone, sondern meint auch ganz genau zu wissen, weshalb sie das Potenzial zur Siegerin hat. "Sie hat doch die Power und die Kraft, und die zieht auch die Prüfungen durch wie nichts. Also da hab ich ein gutes Gefühl", betonte der GZSZ-Star. Die Ex von Boris Becker (57) habe auch außerhalb des Dschungels ein wahres Kämpferherz und sei eine tolle Frau und Mutter, schwärmte Nina in Anwesenheit von Promiflash.

Wem Nina im Gegensatz zu Lilly die Dschungelkrone vermutlich nicht gönnt, ist Jörg Dahlmann (66). Mit dem Sportkommentator geriet die 47-Jährige mehrfach aneinander. Während der Pressekonferenz, auf der auch Promiflash war, nahm Nina kein Blatt vor den Mund und schoss gegen Jörg. "Er hat mir vorgeworfen, ich würde nur Sendezeit wollen, aber eigentlich ist er doch der Einzige, der quasi nach Sendezeit schreit. Er ist die ganze Zeit laut und nervig, singt die ganze Zeit, macht nur unangebrachte, frauenfeindliche und schwulenfeindliche Sprüche", ärgerte sie sich.

RTL Lilly Becker, Dschungelcamp 2025

RTL Nina Bott im Dschungelcamp 2025

