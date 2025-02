Nina Bott hat ihren Dschungelcamp-Rausschmiss manifestiert

Im Dschungelcamp stand der nächste Exit bevor: Am zehnten Tag musste Nina Bott (47) ihre Siebensachen packen und das Lager räumen. Doch die Schauspielerin verriet in der "Stunde danach", dass sie sich nichts mehr gewünscht habe, als endlich aus dem Camp zu dürfen: "Ich habe gedacht: Manifestiere das jetzt, dann kannst du heute deine Familie festhalten." Auch wenn Nina manifestiert hatte, dem Dschungel endlich den Rücken zuzukehren, verließ sie das Camp mit einem lachenden und einem weinenden Auge. "Es war so eine tolle Zeit, aber heute Nacht bei meiner Nachtschicht wusste ich, das ist nicht meine Welt", erklärte sie.

Vor allem der Umgang mit einigen Mitstreitern habe ihr zugesetzt. "Ich bin so aufgeregt wie noch nie in meinem Leben. Ich hatte heute Nacht so einen Punkt, [...] wo ich gemerkt habe, das macht was mit mir. Muss ich mich so ars*hig behandeln lassen? So respektlos? Das entspricht halt nicht meinem Wertesystem", erinnerte sie sich. Sie nannte zwar keinen Namen, doch ihre Erzählungen deuten auf Jörg Dahlmann (66) hin, mit dem sie mehrfach aneinander krachte.

Dass die Zuschauer Nina nicht mehr im Dschungel sehen wollten, liegt vermutlich auch an den gezeigten Bildern, die die Fans teilweise empörten. An einem Tag sprach die 47-Jährige nämlich über ihre alkoholkranke Mutter, die bereits verstorben ist. "Meine Mama hatte Depressionen und Essstörungen. Seit ich elf Jahre alt war, habe ich eher auf meine Mama aufgepasst", erinnerte sie sich zurück. Auf X ärgerten sich die Zuschauer anschließend über Ninas Verhalten. "Sag mal, geht’s noch eigentlich? Wie kann man solche intimen Details eines anderen Menschen so preisgeben?", wetterte beispielsweise ein Nutzer.

RTL Nina Bott und Edith Stehfest, Dschungelcamp-Kandidatinnen

RTL / Boris Breuer Nina Bott, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

