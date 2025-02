Ist Nina Bott von ihrem Dschungelcamp-Rauswurf enttäuscht?

Für Nina Bott (47) endete das Experiment Dschungelcamp am zehnten Tag. Die Schauspielerin weint ihrer Zeit in der Wildnis allerdings nicht hinterher. "Mir ist ein ganz großer Stein vom Herzen gefallen. Es war eine tolle Zeit, das habe ich mir auch so gewünscht", erzählt die GZSZ-Bekanntheit in einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war. Gekränkt sei die Seriendarstellerin nicht: "Enttäuscht bin ich irgendwie gar nicht. [...] Ich hatte nie schlechte Laune, mir hat es echt Spaß gemacht und ich hatte auch tolle Aufgaben."

Als die Entscheidung im Camp verkündet wurde, musste auch Edith Stehfest zittern. Die Ehefrau von Eric Stehfest (35) sorgte mit mehreren Ausrastern für schlechte Stimmung im Camp. Auch in einer Promiflash-Umfrage landete die Influencerin ganz vorne auf der Abschussliste. 636 von insgesamt 1.560 Lesern, also 40,8 Prozent, stimmten dafür, dass die Tattoo-Liebhaberin am zehnten Tag den Heimweg antreten sollte. Nach Jörg Dahlmann (66) landete Nina bei den Lesern auf dem dritten Platz: 10,4 Prozent der Leser wollten sie aus dem Dschungel verbannen.

Eine Aktion, mit der Nina bei den Zuschauern für wenig Begeisterung sorgte, war ein Geständnis über ihre Mutter. "Meine Mama hatte Depressionen und Essstörungen. Seit ich elf Jahre alt war, habe ich eher auf meine Mama aufgepasst", berichtete sie den anderen Campern an Tag zwei. Auf X schimpfte ein User danach: "Sag mal, geht's noch? Wie kann man solche intimen Details eines anderen Menschen so preisgeben?"

RTL Die Dschungelcamp-Kandidatinnen Nina Bott und Edith Stehfest

Instagram / ninabott Nina Bott im Januar 2025

