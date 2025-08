Ist Kim Gloss' Tochter eifersüchtig auf jüngere Geschwister?

Kim Gloss (32) ist stolze Mutter von drei Kindern. Ihr jüngster Nachwuchs ist erst wenige Monate alt. Vermutlich wäre es normal, wenn die älteren Geschwister auch mal ein wenig neidisch auf die Aufmerksamkeit sind, die das Baby bekommt. Genau danach wird die Influencerin jetzt in einem Instagram-Q&A gefragt. "Nein, überhaupt nicht. Amelia ist wirklich ganz die große Schwester. Sie kümmert sich liebevoll um Rosa und Golda, hilft mir, wenn ich mal Unterstützung brauche, spielt mit ihnen, passt auf... Ich finde es so schön zu sehen, wie viel Verantwortung sie schon übernimmt", schwärmt Kim in ihrer Antwort.

Baby Rosa ist der jüngste Zuwachs von Kims kleiner Familie und erblickte im März dieses Jahres das Licht der Welt. Knapp vier Tage nach der Geburt durften Mama und Kind auch schon nach Hause – und dort warteten die großen Geschwister. Dazu postete die ehemalige DSDS-Kandidatin Bilder, die gut zeigen, wie sehr ihre beiden älteren Töchter sich auf die kleine Schwester gefreut haben. Sowohl Golda als auch Amalia halten das Baby auf den Fotos liebevoll im Arm. "Das schönste Kennenlernen", betitelte Kim die süßen Bilder.

Kim scheint mit ihrem Mann Alexander Beliaikin und ihren Mädchen das perfekte Patchwork-Leben zu führen. Ihre älteste Tochter Amalia stammt noch aus der Beziehung zu Rocco Stark (39), Alexander ist der Papa der beiden jüngeren Mädchen. Aber ist nach drei Töchtern für Kim Schluss? Die Frage beantwortete die 32-Jährige im Netz eher vage. "Aktuell denke ich über Familienplanung ehrlich gesagt gar nicht nach – ich habe ja gerade erst Rosa auf die Welt gebracht. Jetzt genießen wir erst mal den Babyduft und den ganz normalen Alltagswahnsinn", erklärte sie. Ein klares Nein könne sie nicht als Antwort geben: "Ob da noch jemand kommt oder wir komplett sind, zeigt dann einfach die Zeit."

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Januar 2025

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, TV-Bekanntheit, mit Tochter Rosa

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihr Mann Alexander im September 2024 auf Ibiza