Kim Gloss verrät: Diese Sprachen sprechen ihre Kids

Kim Gloss (32) hat auf Instagram Einblicke in das Sprachvermögen ihrer drei Kinder gegeben. In einer Fragerunde verriet die Sängerin, dass ihre älteste Tochter Amelia, die aus einer früheren Beziehung stammt, keine zweite Sprache gelernt habe. Anders sei dies bei ihren jüngeren Kindern Golda und Rosa. "Golda versteht zum Beispiel schon Russisch, Polnisch und Deutsch", erzählte sie und lobte die Fähigkeit von Kindern, neue Sprachen schnell zu erlernen. Besonders wichtig scheint es Kim zu sein, dass ihre Kinder auch ihre Muttersprache Polnisch kennenlernen.

Die Sängerin erklärte weiter, dass sie bei ihrer ältesten Tochter damals weniger konsequent gewesen sei, was die Förderung der polnischen Sprache betraf. Mit Golda und Rosa wolle sie nun einen anderen Weg gehen. Offenbar ist auch Russisch ein Bestandteil im Spracherwerb ihrer Kinder, was nahelegt, dass auch kulturelle Einflüsse aus dem familiären Umfeld eine Rolle spielen. Die Follower schienen von Kims Offenheit begeistert und fragten sich, wie die sprachliche Förderung bei den jüngeren Kindern so erfolgreich gelingt.

Kim, die in Hamburg geboren wurde, aber polnische Wurzeln hat, zeigte sich zuletzt öfter offen, wenn es um ihre Herkunft und die Weitergabe von Traditionen an ihre Kinder geht. Sie beschrieb sich in der Vergangenheit als "echtes Hamburger Kind" und erklärte, wie wichtig ihr die Verbindung zu ihrer polnischen Herkunft dennoch ist. Ihre sozialen Medien nutzt die Sängerin regelmäßig, um private Einblicke in ihr Familienleben zu geben, und teilt mit ihren Fans liebevoll den Alltag mit ihren drei Kindern. Besonders stolz scheint sie darauf zu sein, ihre Töchter mehrsprachig aufzuziehen und ihnen sowohl sprachlich als auch kulturell keine Grenzen zu setzen.

Getty Images Kim Gloss, Influencerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihre Tochter im Februar 2024

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter Golda, Mai 2025