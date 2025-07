Nach rund vier Monaten: Kim Gloss musste schon abstillen

Kim Gloss (32) gibt einen ehrlichen Einblick in ihr Leben als Mutter. Die Influencerin wurde vor knapp vier Monaten zum dritten Mal Mama. Nach der Geburt stillte sie ihre Tochter Rosa – damit sei nun aber Schluss. "Ich musste leider abstillen – und es war ein harter Weg dorthin", berichtet sie in einem ausführlichen Instagram-Video. Die ersten zwei Monate habe es gut geklappt, dann sei es aber immer schwieriger geworden, da ihr Baby eine Saugschwäche habe. "Leider hat Rosa irgendwann abgenommen und ich musste zufüttern. Sie hat sich an die Flasche gewöhnt und wollte die Brust irgendwann gar nicht mehr", erklärt Kim.

Der ehemaligen DSDS-Kandidatin sei es aber wichtig gewesen, ihrem Kind den Übergang von Muttermilch zu Pre-Nahrung möglichst sanft zu gestalten: "Zum Glück habe ich von Tag eins abgepumpt und konnte so ein ganzes Gefrierfach mit Muttermilch füllen. Viele haben sich gefragt, wozu – heute weiß ich, wie wertvoll dieser Vorrat war. Ich habe weiter abgepumpt und ihr die Muttermilch so gegeben – aber zum Schluss war es einfach kräftezehrend. Die Milchmenge ging zurück, ich war erschöpft", gesteht sie. Der 32-Jährigen sei es aber wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass auch das bei jeder Mama und jedem Baby individuell sei: "Ich bin stolz, dass ich sie über drei Monate stillen konnte. Und ich weiß: Jedes Baby ist anders. Jede Stillreise ist anders."

Ende März 2025 erblickte die kleine Rosa, ein paar Tage zu früh als geplant, das Licht der Welt. Ihre Geburt machte die Patchwork-Familie rund um Kim, ihren Partner Alexander Beliaikin, ihre gemeinsame Tochter, Kims Tochter aus einer früheren Beziehung und Alexanders Sohn komplett. Ob ihre Familienplanung mit dem zweiten gemeinsamen Nachwuchs abgeschlossen ist, stehe aktuell noch in den Sternen, wie die Social-Media-Bekanntheit vor Kurzem in einer Instagram-Story verriet: "Ob da noch jemand kommt oder wir komplett sind, zeigt dann einfach die Zeit."

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Dezember 2024

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihre Tochter Rosa, März 2025

Getty Images Alexander Beliaikin und Kim Gloss, November 2025

