"Let's Dance"-Star Christian Polanc ist wieder vergeben

Christian Polanc (46) ist wieder in festen Händen! Auf Instagram überrascht der Profitänzer seine Fans nun mit einem romantischen Foto mit seiner neuen Partnerin Laura, begleitet von einer liebevollen Botschaft. "So dankbar und glücklich, meine Liebe gefunden zu haben!", schwärmt der Let's Dance-Star und fügt hinzu: "Ich freue mich auf jeden Moment mit dir und unserem gemeinsamen Tanz des Lebens... in unserem eigenen Rhythmus!"

Heute feiern Christian und seine Laura aber nicht nur ihr Pärchendebüt im Netz – sondern offenbar auch bei "Let's Dance"! In wenigen Stunden startet die neue Staffel, in der der 46-Jährige wieder mit einer Promi-Dame über das Tanzparkett fegt und wie er in den Kommentaren zu seinem Liebes-Posting verrät, wird seine neue Freundin ihn bei der Auftaktsendung unterstützen: "Heute das erste Mal gemeinsam im 'Let's Dance'-Studio!" Die Fans freuen sich sehr für die beiden und gratulieren ihnen zu ihrem Liebesglück – das Paar zeigt sich dafür sehr dankbar: "Vielen lieben Dank für die vielen schönen Worte und Glückwünsche! Laura und ich freuen uns sehr darüber!"

Christian Polanc hatte in der Vergangenheit sein Liebesleben meist privat gehalten. Von 2007 bis 2013 war er mit der ebenfalls von "Let's Dance" bekannten Profitänzerin Melissa Ortiz-Gomez (42) zusammen. Später machte er seine Bisexualität öffentlich und sprach mit Closer über eine kurze Beziehung mit Star-Friseur Omega Bullock (54), die nach fünf Monaten endete. Danach zog sich der Tänzer aus der Öffentlichkeit zurück, was private Angelegenheiten betrifft. Fans dürfen gespannt bleiben, ob sie sich von nun an über mehr Pärchencontent von dem Tänzer und seiner Liebsten freuen dürfen.

Instagram / pmlaura_schulz Laura Brand-Schulz, neue Freundin von Christian Polanc

Getty Images Christian Polanc mit Sharon Battiste, "Let's Dance" 2023

