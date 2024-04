Nach Heuldrama: Christian Polanc schießt erneut gegen Llambi

Christian Polanc (45) und Joachim Llambi (59) kommen wohl auf keinen gemeinsamen Nenner mehr. Der Tanzprofi hatte bereits des Öfteren die Bewertungen oder Aussagen des Let's Dance-Wertungsrichters kritisiert. Der Juror machte in der vergangenen Sendung vor allem mit seinen harschen Worten gegenüber Kandidatin Ann-Kathrin Bendixen auf sich aufmerksam, die sogar in Tränen ausbrach. Christian findet Llambis Worte nicht angebracht. "Leider passiert es auch immer wieder, dass Llambi mal das Feingefühl bei seiner letzten Reise in Sibirien vergessen hat", äußert sich der Tänzer in seinem Podcast "Let's talk about dance".

"Ich weiß, wie sich das anfühlt. Damals mit Iris Mareike Steen (32) war es auch so", erzählt Christian weiter. Damit meine er aber gar nicht die Kritik an sich, sondern die Art und Weise, wie sie übermittelt worden sei. "Es war immer so diese Art, bei der man immer nur etwas Schlechtes gesagt bekommen hat, was teilweise auch so ein bisschen in die Magengrube ging", erklärt der Ingolstädter. Das sei gar nicht hilfreich bei der Arbeit mit seinem Schützling gewesen – er habe drei Tage gebraucht, um Iris dazu zu bringen, überhaupt in der nächsten Show wieder auftreten zu wollen.

Erst im vergangenen Monat ließ Christian kein gutes Haar an dem strengen Jurymitglied kein gutes Haar. "Was ich nicht so cool fand [...] beim Rausgehen hat er dann nur gemeint: 'Siehst du, bei uns stehen sie auf' – und das [...] kam bei mir nicht gut an, weil das ein bisschen herablassend kam", ließ der 45-Jährige die damalige Sendung in seinem Podcast Revue passieren. Er glaube aber, dass Llambi wohl nicht damit gerechnet habe, dass das Mikrofon bereits eingeschaltet gewesen war.

Getty Images Daniel Hartwich, Ann-Kathrin Bendixen und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance"

Getty Images Joachim Llambi bei "Let's Dance"

