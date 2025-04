Christian Polanc übt scharfe Kritik am "Let's Dance"-Exit

In der vergangenen Folge von Let's Dance endete das Abenteuer für Marc Eggers (38). Der Exit des Schlagersängers kam ziemlich unerwartet – nicht nur für die Fans, sondern auch für Christian Polanc (46), der selbst 15 Jahre als Profi die Promis trainierte. Seiner Meinung nach hätte es eine andere Kandidatin treffen müssen. "Das hat mich schon geschockt und überrascht, muss ich sagen. Wenn man jetzt rein nach der Leistung von diesem Abend gegangen wäre, hätte man wirklich sagen müssen, hätte es für Jeanette (45) dieses Mal nicht gereicht", macht der Tänzer in seinem Podcast "Let's Talk" deutlich.

Es tue ihm wirklich leid für den 38-Jährigen und seine Tanzpartnerin Renata Lusin (37), denn: "Ich glaube, Marc hätte schon noch einiges an Potenzial gehabt und hätte auch was zeigen können." Jeanette habe hingegen "unglaublich viele Fehler" gemacht. "Ich würde ihr jetzt noch nicht mal sagen, dass sie hier aus dem Takt war, sondern sie ist einfach ständig rausgekommen aus dem Tanz. Immer wieder verhabbelt, weil sie den Takt schon hört, so ist es nicht", bewertet Christian die Leistung der Sängerin. "Also leider keine Glanzleistung diese Woche von Jeanette, aber ich weiß, du kannst das besser."

Der Ex-Freund von Bill Kaulitz (35) nahm sein "Let's Dance"-Aus allerdings relativ gelassen hin. Während sich die Fans im Netz beschwerten und daran zweifelten, dass die Stimmen richtig ausgezählt wurden, begann für Marc direkt das nächste Abenteuer: Er flog pünktlich zum Auftakt der Ballermann-Saison nach Mallorca, um für seinen ersten Auftritt in diesem Jahr auf der Bühne des Mega Parks zu stehen. Ein wenig enttäuscht war der einstige Das Supertalent-Teilnehmer aber trotzdem. "Natürlich bin ich traurig, natürlich hätte ich gerne weitergetanzt", erklärte er auf Instagram.

RTL / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Marc Eggers in der sechsten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

RTL / Stefan Gregorowius Jeanette Biedermann und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance", 2025

