Christian Polanc teilt seltenes Pärchenfoto mit seiner Laura

Christian Polanc (46) gewährt seinen Fans einen seltenen Einblick in sein Liebesleben. Der Let's Dance-Star veröffentlichte auf Instagram ein Pärchenfoto mit seiner Partnerin Laura und ließ die Community an einem besonderen Moment teilhaben. "Was für ein schönes Osterfest mit meinem Schatz und der Familie!", schrieb der Profitänzer zu einem Selfie, auf dem er und Laura strahlend in die Kamera lächeln. Das Bild sorgt bei seinen Followern für Begeisterung und eine Flut von Kommentaren, die die beiden als "Traumpaar" feiern: "Was für ein schönes Paar" oder "Ich freue mich so für Euch beide" sind nur zwei der lieben Nachrichten.

Seit Christian Ende Februar seine Beziehung zu Laura öffentlich gemacht hat, freuen sich die Fans über gelegentliche Updates aus dem Leben des Paares. Der Tänzer, der einst betonte, sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten zu wollen, scheint mit Laura eine neue Freude daran gefunden zu haben, vereinzelt persönliche Momente zu teilen. Zuletzt präsentierte er seine Partnerin nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch hinter den Kulissen von "Let's Dance", wo sie ihn zu einer Sendung begleitete. In der Show hatten die beiden ihr Pärchendebüt vor den Kameras und erhielten viel Zuspruch von Fans und Kollegen.

Bekannt ist Christian als zurückhaltender Profitänzer, der sein Liebesleben in der Vergangenheit selten thematisierte. Vor seiner Beziehung zu Laura war der 46-Jährige unter anderem mit seiner Tanzkollegin Melissa Ortiz-Gomez (42) liiert und sprach offen über seine Bisexualität, nachdem eine Liaison mit dem Friseur Omega Bullock öffentlich wurde. Die Beziehung zu Laura scheint nun frischen Wind in das Leben des Profitänzers gebracht zu haben, und Christian wirkt so entspannt wie lange nicht. Ob die Fans in Zukunft mit weiteren romantischen Einblicken rechnen können, bleibt abzuwarten, doch das aktuelle Osterbild sorgt für viel Begeisterung.

ActionPress / Barbara Insinger / Future Image Christian Polanc, Profitänzer

Getty Images Christian Polanc und Vanessa Mai bei "Let's Dance"

