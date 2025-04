Christian Polanc glaubt nicht an Daniel Hartwichs Tanztalent

Heute gibt es ein wahres Schmankerl auf der Let's Dance-Bühne. Denn neben den verbliebenen Promis und ihren Tanzpartnern wird in der siebten Show auch ein weiteres Duo sein Talent zum Besten geben: Jurymitglied Joachim Llambi (60) und Moderator Daniel Hartwich (46) eröffnen die Show. Auf Instagram gibt Tanztrainer Christian Polanc (46) nun seine Meinung dazu ab: "Ich bin gespannt. Ich würde es mir ja wünschen. Aber ich glaube nicht dran. Daniel, gib Gas, hau rein, zeig mir, dass du doch ein paar Tanzgene in dir hast."

Er ist sich sicher, dass Daniel mit seiner heutigen Performance der Darbietung von Victoria Swarovski (31) und Motsi Mabuse (44) nicht das Wasser reichen kann. "Das hat mich schon überrascht. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Und Vicky, wenn die in dieser Staffel mittanzen würde, dann wüsste ich schon, wer gewinnt!", behauptet Christian rückwirkend. Die Fans auf Social Media stimmen ihm überwiegend zu. Sie zweifeln auch an Daniels Tanzkünsten: "Ich glaube es erst, wenn ich es sehe, dass Herr Hartwig tanzt!" Ob Daniel die Kritiker letztendlich doch überzeugen kann, wird sich in wenigen Stunden zeigen.

Joachim zeigte sich am vergangenen Freitag zumindest sichtlich begeistert von der Eröffnungsperformance seiner zwei Kolleginnen. "Das war wirklich ein tolles Opening – neun Jahre nachdem Victoria gewonnen hat!", schwärmte der Juror, nachdem Motsi und die 31-Jährige über das Parkett gewirbelt waren. Dieser Meinung waren auch zahlreiche Zuschauer. Auf X hieß es unter anderem: "Das war der beste 'Let's Dance'-Moment aller Zeiten."

Getty Images Joachim Llambi und Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

Getty Images Motsi Mabuse und Victoria Swarovski, März 2023

