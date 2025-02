Christian Polanc und seine neue Flamme führen Fernbeziehung

Christian Polanc (46) schwebt auf Wolke sieben. Der Tänzer gab erst vor wenigen Tagen bekannt, dass er wieder in einer Beziehung ist. Zu Gast bei der ersten Show der neuen Staffel von Let's Dance plauderten er und Laura Brand-Schulz mit Gala über ihre Liebe und verrieten, dass sie seit vier Monaten eine Fernbeziehung führen. Die stolze Mama wohnt in der Nähe von Köln, während ihr Partner in Ingolstadt lebt. Doch planen die Turteltauben einen Umzug? "Da reden wir noch drüber. Es ist ja alles noch sehr frisch. Aber wenn es so weitergeht, wird das früher oder später schon zur Debatte stehen. Aber momentan genießen wir jetzt erst mal das Zusammensein", erklärte der TV-Star.

Obwohl Christian seit 2023 nicht mehr selbst über das Parkett der Tanzshow schwebt, ist er mit den anderen Profis und dem Team hinter der Kamera eng verbunden. Für den 46-Jährigen war es daher ein wichtiger Schritt, Laura zu "Let's Dance" mitzunehmen. "Was für ein schöner Abend", schwärmte er danach auf Instagram und fügte hinzu: "Vielen Dank an meine Profikollegen und das ganze 'Let's Dance'-Team, die so warmherzig und offen waren! So fühlt sich eine 'Let's Dance'-Family an!"

Dass Christian jetzt wieder Details aus seinem Liebesleben teilt, überrascht einige. Lange Zeit hielt der Trainer sein Privatleben so gut wie möglich unter Verschluss. Von 2007 bis 2013 war er in einer Beziehung mit der Profitänzerin Melissa Ortiz-Gomez (42). Als sie sich trennten, verließ die Hamburgerin allerdings auch die Show und ist seitdem nur noch sporadisch im TV zu sehen.

Instagram / pmlaura_schulz Laura Brand-Schulz, neue Freundin von Christian Polanc

Getty Images Melissa Ortiz-Gomez, Februar 2012

