Bianca Gascoigne klagt über Sperrung auf Dating-App

Bianca Gascoigne (38), unter anderem bekannt aus der britischen Reality-TV-Show "Celebrity SAS: Who Dares Wins", ist wieder auf der Suche nach der großen Liebe. Fünf Monate nach der Trennung von ihrem Verlobten Arron Wright zeigt sich der Reality-TV-Star im Gespräch mit The Sun optimistisch und bereit, für einen neuen Mann. Doch ihr Start in der Welt des Onlinedatings verlief eher holprig, wie sie berichtet: Auf der App Hinge wurde Bianca nach kürzester Zeit gesperrt, weil Nutzer glaubten, ihr Profil sei ein Fake. "Ich dachte nur: Warum passiert mir das? [...] Ich bin eine alleinerziehende Mutter, und die Apps sollten mir helfen, einen Partner zu finden!", schimpfte das Model.

Die Adoptivtochter der Fußballlegende Paul Gascoigne (57) hatte sich erst Ende letzten Jahres nach einer dreijährigen Beziehung von Arron getrennt. Die beiden hatten im Februar 2023 ihre gemeinsame Tochter Sunshine bekommen und sich im Dezember desselben Jahres verlobt. Wie das Magazin berichtet, zog Bianca nach der Trennung vorübergehend mit Sunshine zu ihrer Mutter, bis sie eine neue Unterkunft gefunden hatte. Die Trennung sei damals für beide nicht leicht gewesen, doch sie hätten sich entschlossen, das Wohl ihrer Tochter in den Vordergrund zu stellen, so damals ein Insider laut Mail Online.

Bianca, die in Großbritannien nicht nur für ihre Reality-TV-Auftritte, sondern auch für ihre glamourösen Looks bekannt ist, scheint trotz privater Rückschläge optimistisch in die Zukunft zu blicken. Auf Instagram bedankte sich die 38-Jährige öffentlich bei ihrer Mutter für ihre Unterstützung nach der Trennung, betonte jedoch, dass die neue, eigene Wohnung für sie und ihre Tochter Sunshine ein wichtiger Schritt gewesen sei: "Endlich unser eigenes Zuhause zu haben, ist das beste Gefühl der Welt." Ob Bianca diesen lang ersehnten Rückzugsort bald wieder mit einem Mann teilen wird, bleibt spannend.

Instagram / biancagascoigne1 Bianca Gascoigne mit ihrem Freund Arron Wright

Instagram / biancagascoigne1 Bianca Gascoigne und ihre Tochter Blake Sunshine im September 2023

