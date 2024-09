Bianca Gascoigne nahm kurz nach Geburt an Realityshow teil

Bianca Gascoigne (37) hat rund vier Monate nach der Geburt ihres Babys an "Celebrity SAS: Who Dares Wins" teilgenommen – und bereut es nicht. Für die Show musste die Tochter von Fußballlegende Paul Gascoigne nach Neuseeland reisen und ihre 16 Wochen alte Tochter Blake Sunshine in der Heimat, Essex, lassen. Das fiel ihr nicht leicht, wie sie im Interview mit Mirror schildert: "Mein fast neugeborenes Baby zu verlassen, und die Hormone, die durch meinen Körper schossen, waren eine große Herausforderung. [...] Ich fühlte mich schuldig, sie zu verlassen, weil ich diese intensive Bindung zu ihr hatte." Trotzdem sei sie stolz, bei der TV-Show dabei gewesen zu sein: "Ich bin immer noch so froh, dass ich mich selbst herausgefordert habe."

Die 37-Jährige bereue es nicht, Blake in dem jungen Alter verlassen zu haben, um an der Sendung teilgenommen zu haben. Damals wäre es einfacher gewesen, als es jetzt mit 19 Monaten der Fall wäre. "Sie würde mich jetzt definitiv mehr vermissen und wissen, dass ich weg bin", erklärt Bianca. Trotz der Versuchung, die Show zu verlassen und nach Hause zu ihrer Tochter und ihrem Verlobten Arron Wright zu eilen, sei sie dankbar für die Unterstützung ihrer Mitstreiter und die einzigartigen Erfahrungen, die sie während der Dreharbeiten gemacht habe.

Während der Show wurden Bianca und 14 weitere Prominente, darunter John Barrowman (57), Olympia-Gymnastin Ellie Downie und Ex-Boxer Anthony Ogogo, von ehemaligen Spezialeinheitssoldaten durch ein intensives Winterkampfausbildungstraining geführt. Die Dreharbeiten fanden auf der Südinsel Neuseelands statt, einem Schauplatz, der für seine extreme Kälte bekannt ist. Bianca erinnert sich an die Bedingungen. "Die Kälte war brutal, es war eine ganz andere Art von Kälte da draußen", schildert sie und fügt hinzu, dass sie seitdem eine Abneigung gegen Eisbäder entwickelt habe.

Bianca Gascoigne und Arron Wright mit ihrer Tochter Blake Sunshine, Dezember 2023

Bianca Gascoigne, Reality-TV-Bekanntheit

