Hat sich Bianca Gascoigne von ihrem Verlobten getrennt?

Eigentlich könnten Bianca Gascoigne (37) und Arron Wright nicht glücklicher sein – das Paar ist verlobt und begrüßte vor über einem Jahr eine gemeinsame Tochter namens Blake Sunshine auf der Welt. Doch ist schon längst alles aus und vorbei? Auf ihrem Instagram-Profil teilt die britische Love Island-Kandidatin ein Video von einem Haus, in das sie mit ihrer Tochter geht. "Mein und Sunshines neues Zuhause", schreibt sie zu dem Clip. Über ihren Verlobten verliert Bianca kein Wort – haben sich die beiden etwa getrennt?

Genau das vermuten Fans in der Kommentarspalte. "Oh nein, heißt das, du hast dich von deinem Freund getrennt?", fragt ein neugieriger Follower. Tatsächlich macht Bianca Andeutungen, dass es in ihrer Beziehung kriseln könnte. "Nach zwölf Wochen, in denen Sunshine und ich bei meiner Mama eingepfercht waren, ist es das beste Gefühl der Welt, endlich unseren eigenen Platz zu haben! Ich möchte meiner tollen Mama ein riesiges Dankeschön sagen", fügt sie unter dem Beitrag hinzu.

Dabei ist die Verlobung noch gar nicht so lange her. Ende des vergangenen Jahres hielt Arron im gemeinsamen Thailand-Urlaub um die Hand seiner Liebsten an. "Für immer, hört sich gut an", schrieb die 37-Jährige zu einem Familienschnappschuss, auf dem sie und Arron mit ihrem Töchterchen vor einer traumhaften Landschaftskulisse posieren.

Instagram / biancagascoigne1 Bianca Gascoigne mit ihrer Tochter Blake Sunshine

Instagram / biancagascoigne1 Bianca Gascoigne und Arron Wright mit ihrer Tochter Blake Sunshine, Dezember 2023

