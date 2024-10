Bianca Gascoigne wirft Mohamed Al-Fayed (†) Belästigung vor

Bianca Gascoigne (37) erhebt schwere Vorwürfe gegen Mohamed Al-Fayed (✝94). Im Interview mit Sky News erzählt die britische Reality-Bekanntheit jetzt von einer angeblichen Begegnung mit dem verstorbenen Unternehmer. Dieser habe ihr eines seiner Apartments für eine Übernachtung vor einem Flug angeboten. Doch am Abend sei er dann unangemeldet bei ihr aufgetaucht. "Ich wusste nicht, was ich tun sollte, er kam herein und setzte mich auf das Sofa ... ", erinnert Bianca sich. Dort habe er sich entblößt und versucht, sie zu zwingen, ihn zu berühren. "Als das nicht funktionierte, versuchte er, meinen Kopf auf seinen Schoß zu zwingen. Es war furchtbar", meint sie weiter. Der Wahrheitsgehalt der Geschichte ist aktuell aber nicht klar.

Bleibt die Frage, warum Bianca ihre Erfahrung so lange für sich behielt. Sie sei damals noch ein Teenager gewesen und habe sich bis zu diesem Zeitpunkt in der Gegenwart des Geschäftsmannes wohlgefühlt. Als er ihr einen Job im Londoner Kaufhaus Harrods, das damals ihm gehörte, anbot, nahm sie an. Zum Zeitpunkt des angeblichen Übergriffs sei sie gerade für ihren Traumjob befördert worden und habe sich deshalb nicht "blamieren oder schämen" wollen. Außerdem habe Mohamed ihr gedroht, sie zu entlassen, sollte sie etwas sagen. "Wenn ich zurückblicke, tut mir mein 16-jähriges Ich sehr leid. Ich wünschte, ich könnte dich beschützen", resümiert Bianca heute.

Mit ihrer Anschuldigung steht Bianca aber nicht allein da. Bereits vergangenen August behaupteten 16 ehemalige Mitarbeiterinnen, der gebürtige Ägypter habe sie sexuell genötigt. Eine weitere frühere Angestellte meinte zudem, von ihm vergewaltigt worden zu sein. In einer Enthüllungsreportage des britischen Senders BBC erzählen die Frauen, dass sie Mohamed auf Geschäftsreisen nach Paris, Saint-Tropez oder Abu Dhabi begleiteten, wo es zu den Übergriffen kam. Schon zu Lebzeiten gab es derartige Anschuldigungen gegen den Milliardär. So musste er sich unter anderem 2008 vor Gericht verantworten, weil eine 15-jährige Schülerin ihn ebenfalls eines sexuellen Übergriffs bezichtigte.

Instagram / biancagascoigne1 Bianca Gascoigne, britischer Reality-TV-Star

Getty Images Mohamed Al-Fayed, Unternehmer