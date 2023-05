Wenige Monate nach Geburt: Bianca Gascoigne zeigt Sixpack!

Bianca Gascoigne (36) ist wieder top in Form! Im August vergangenen Jahres hatte das Model voller Freude verkündet, dass sie und ihr Partner Arron Wright ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Im Februar war es dann so weit: Die Blondine durfte ihre kleine Tochter, die auf den Namen Blake Sunshine hört, auf der Welt willkommen heißen. Nur wenige Monate nach der Geburt zeigt sich Bianca nun mit wieder völlig erschlanktem Körper im Netz und begeistert mit einem Sixpack!

Auf Instagram veröffentlichte die 36-Jährige ein paar heiße Schnappschüsse, die sie im Bikini zeigen. Dass die gebürtige Britin erst vor rund drei Monaten Mama geworden ist, lässt sich beim Blick auf die Fotos nicht erahnen. Völlig erschlankt und mit einem Sixpack posiert die Neu-Mama für die Kamera und lächelt dabei glücklich und zufrieden. Wie sie ihre Schwangerschaftspfunde so schnell losgeworden ist, verrät sie bislang aber nicht.

Doch Bianca ist nicht der einzige Social-Media-Star, der nach der Entbindung innerhalb weniger Monate wieder top in Form ist. Auch Alessia Herren (21) und Laura Maria Rypa (27) hatten nach kurzer Zeit bereits ihr Ausgangsgewicht wieder erreicht. "Ich habe wirklich gar nichts gemacht. Also ich habe ihn bekommen und wirklich nach zwei Tagen – ich sah aus wie vorher", hatte die Verlobte von Piertro Lombardi in ihrer Instagram-Story im Februar berichtet.

Instagram / biancagascoigne1 Bianca Gascoigne mit ihrer Tochter Blake Sunshine

Instagram / biancagascoigne1 Bianca Gascoigne, Mai 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

