Außergewöhnlich: Bianca Gascoigne verrät Namen ihrer Tochter

Auf diese Info haben die Fans von Bianca Gascoigne (36) schon sehnlichst gewartet. Die britische Reality-TV-Bekanntheit bestätigte im Dezember 2021, dass sie mit Aaron Wright glücklich liiert ist. Monate später schien das Paar bereit für den nächsten Schritt zu sein. Im August vergangenen Jahres verkündete die einstige Celebrity Big Brother-Kandidatin ihre Schwangerschaft: Vor rund zwei Wochen erblickte ihre Tochter das Licht der Welt. Diesen einzigartigen Namen trägt Biancas Nachwuchs!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 36-Jährige mehrere Schnappschüsse von sich mit ihrem Neugeborenen. Bei dieser Gelegenheit verkündete sie, auf welchen Namen ihre Kleine hört. "Unsere kleine Blake Sunshine", ließ die frisch gebackene Mama ihre Community wissen. Auch das Babyzimmer ist bereits passend eingerichtet: Die Wand ziert eine Wolke, die den großen Schriftzug Blake Sunshine trägt.

Wie kommt der Name bei Biancas Followern an? "Aww meine Söhne heißen Blake, so ein schöner Name", schwärmte eine Userin. "Unsere kleine Blake! Die Sunshine Crew hat ein neues Mitglied", freute sich ein weiterer Fan.

Instagram / biancagascoigne1 Bianca Gascoigne mit ihrem Freun Aaron Wright

Instagram / biancagascoigne1 Bianca Gascoigne mit ihrer Tochter Blake Sunshine

Instagram / biancagascoigne1 Bianca Gascoigne, britischer Reality-TV-Star

