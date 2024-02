Depressionen: Bianca Gascoigne hatte schwere Schwangerschaft

Sie musste einiges durchmachen. Seit 2021 ist Bianca Gascoigne (37) mit ihrem Liebsten Arron Wright zusammen. Mittlerweile sind die beiden Eltern: Ihre kleine Tochter Blake Sunshine ist seit Februar vergangenen Jahres auf der Welt und ihr ganzer Stolz. Über ihre kleine Familie könnte die britische Reality-TV-Bekanntheit nicht glücklicher sein. Doch vor der Geburt ihres Kindes hatte sie sehr zu kämpfen: Bianca litt unter Depressionen.

"Ich hatte eine furchtbare Schwangerschaft. Ich war deprimiert. Vorgeburtliche Depression, ich wollte nicht schwanger sein", gibt die 37-Jährige in dem Podcast "Unmasked" zu. Bianca habe sich in dieser Zeit sehr zurückgezogen und sich nicht wie sie selbst gefühlt. Kurz vor ihrem Kaiserschnitt habe sich die Beauty große Sorgen gemacht, ob sie überhaupt eine Bindung zu ihrem Spross haben werde: "Aber dann kam ich wieder zu mir, und als ich mein Baby ansah, dachte ich: 'Sie ist fantastisch', und ich fühlte mich so beschützend." Sie habe sich direkt nach der Geburt viel besser gefühlt. "Die Depression verschwand einfach so. Ich weiß, dass das nicht bei jedem so ist", schildert die Britin.

In diesen schweren Monaten hat Bianca stets auf die Unterstützung ihres Arron setzen können. Dieser ist erst vor wenigen Wochen vor ihr auf die Knie gefallen, um ihr die Frage aller Fragen zu stellen! "Für immer hört sich gut an", schrieb die Neu-Mama auf Instagram zu einem Foto, auf dem sie ihren Verlobungsring präsentiert.

Anzeige

Instagram / biancagascoigne1 Bianca Gascoigne, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / biancagascoigne1 Bianca Gascoigne mit ihrer Tochter Blake Sunshine

Anzeige

Instagram / biancagascoigne1 Bianca Gascoigne und Arron Wright mit ihrer Tochter Blake Sunshine, Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de