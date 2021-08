Ronja Forcher kennt sich im Film-Business aus! Vor fast zwanzig Jahren stand die gebürtige Innsbruckerin das erste Mal vor der Kamera. Im Alter von gerade einmal fünf Jahren bekam sie ihre erste Rolle in der KiKa-Serie "Beutolomäus", die den Grundstein für ihren späteren Werdegang legte. Vor den Augen der Zuschauer wuchs das kleine Mädchen schließlich zu einer erfolgreichen jungen Frau heran. Nun öffnete sich die Schauspielerin über ihrer Karriere als Kinderdarstellerin

Mit Gala sprach die heute 25-Jährige über ihre bisherige Karriere. Ronja erklärte, dass sie ihre erste Rolle heutzutage gewissermaßen als "großes Geschenk" ansehen würde. Besonders erstaunlich finde die dunkelhaarige Schönheit jedoch bis heute, wie viel sie in ihrem jungen Altern bereits geleistet habe. Neben der Schauspielerei ging sie schließlich noch zur Schule und machte ihren Abschluss, bevor der einstige Kinderstar weiter für TV-Produktionen drehte. "Wo hab ich die ganze Kraft hergenommen?", fragte sich die Der Bergdoktor-Darstellerin selbst.

Das Leben im Rampenlicht habe jedoch auch neue Herausforderungen an die gebürtige Österreicherin gestellt, verriet sie. So habe sie bereits früh sehr viel mit der Öffentlichkeit geteilt, was für sie jedoch "etwas ganz Normales" gewesen sei. Gerade durch das Leben vor den Augen vieler Menschen sei sie stärker geworden und habe "jegliche Hemmungen" verlor. "Ich sag halt 'Ja so bin ich, ihr könnt mich mögen, müsst es aber nicht und könnt auch gerne gehen, wenn es euch nicht gefällt'", versicherte Ronja.

Instagram / ronjaforcher Ronja Forcher im Juli 2021

Instagram / ronjaforcher Ronja Forcher im Juli 2021

Getty Images Ronja Forcher im September 2020

