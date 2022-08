Zwei Jahre nach Verlobung: Ronja Forcher hat geheiratet!

Ronja Forcher (26) und ihr Felix haben Ja gesagt! Bereits fünf Jahre lang ging das Paar gemeinsam durchs Leben, bis ihr Freund Ronja die Frage aller Fragen stellte. Doch nach ihrer Verlobung im September wurde es ruhig um das junge Paar und seine Hochzeitsplanung. Fast zwei Jahre nach dem Antrag war es dann endlich so weit: Ronja und ihr Liebster haben endlich den Gang vor den Traualtar gewagt!

Wie Bild berichtete, gingen Ronja und ihr frisch Angetrauter am vergangenen Samstag den Bund fürs Leben ein: " Es war ein schöner Tag und ich bin so dankbar dafür. Dieser Moment war sehr emotional für uns beide, und er wird für immer bleiben", schwärmte die 26-Jährige von ihrem großen Tag. In Innsbruck heiratete das junge Paar heimlich im engen Familien- und Freundeskreis.

Aber wie geht es für das frisch vermählte Ehepaar jetzt weiter? Im September wollen die beiden in eine neue Wohnung in Potsdam ziehen. "Jetzt geht es für uns erst mal in die Flitterwochen", berichtete die Schauspielerin außerdem. Wohin es für den "Der Bergdoktor"-Star und seinen Ehemann geht, ist allerdings nicht bekannt.

Instagram / felixbriegel Ronja Forcher und Felix Briegel, 2020

Instagram / https://www.instagram.com/felixbriegel/ Ronja Forcher und Felix Briegel, 2020

Instagram / ronjaforcher Ronja Forcher im Juli 2021

